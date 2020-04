Původně se návrat ligových utkání plánoval 8. června. Vzhledem k aktuálnímu uvolňování vládních opatření začnou fotbalové soutěže o dva týdny dřív. „Jde o informace, které zatím nemají reálný podklad. Směrodatné bude, až obdržíme rozpis utkání, teď musíme čekat. Stále se připravujeme, ale zatím nemůžeme jasně plánovat. Nicméně se těšíme, že soutěž znovu začne,“ říká trenér Zbrojovky Miloslav Machálek.

Rozhodnutí asociace musí posvětit většina z dvaatřiceti klubů obou nejvyšších českých soutěží. Jasno o dohrání soutěže má vedení Zbrojovky, která na přímý postup do první ligy momentálně ztrácí čtyři body. „Byla by škoda, kdyby se znovu nehrálo. Hráči jsou placení za to, že hrají fotbal, je to jejich práce,“ praví brněnský kouč.

PRÁZDNÉ TRIBUNY A PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ

Ještě před obnovením soutěží je však potřeba dohodnout a připravit veškerá bezpečnostní opatření proti šíření nákazy koronaviru. Hráči se pravděpodobně zatím představí před prázdnými tribunami a podstoupí plošné testování. „Nikdo neví, co nemoc s sebou obnáší, jestli nezanechá trvalé následky. Vidím v tom hrozně moc hrozeb, a i když chci být optimista, mám obavu, že můžou nastat komplikace,“ uvědomuje si Machálek.

Téměř tříměsíční neplánovaná pauza si vyžádá i změnu zápasového režimu. „Je jasné, že aby soutěž skončila včas, musí se hrát dvakrát v týdnu. Pro nás by to mohla být výhoda, protože máme široký kádr,“ míní Machálek.

Podle předběžných plánů by se poslední ligové klání mělo odehrát 10. července, tedy o téměř dva měsíce později než za normálních okolností. „Vzhledem k nové sezoně nepůjde o žádný problém. Dáme hráčům deset dní dovolenou a pak pojedeme od začátku,“ vysvětluje Machálek.

FALEŠNÁ FORMA?

Naposledy odehrál jeho tým soutěžní utkání 8. března, kdy porazil před domácími fanoušky Sokolov 1:0. „Potřebujeme si po tak dlouhé době otestovat zatížení hráčů v zápasovém tempu, ale pokud to nebude možné, jsme schopní naskočit do vlaku hned,“ předvídá brněnský stratég.

Na tréninku se poprvé fotbalisté Zbrojovky sešli minulé pondělí. Nyní už jsou na hřišti každý den, práci jim ovšem stále ztěžují bezpečnostní opatření. „Trénujeme pořád skupinově, ale už děláme víc herní složku. Pomalu se vracíme k fotbalu, i když stále bez většího kontaktu a patřičnými rozestupy,“ podotýká Machálek.

Pětitýdenní nucená přestávka jeho svěřence po fyzické stránce příliš nepoznamenala. „Hráči měli jasný tréninkový plán a už se ukazuje, jak kdo pracoval a poctivě ho plnil. Někteří se vrátili perfektně připravení a prokázali obrovskou formu. Otázka je, jestli jim vydrží do mistrovského utkání,“ dodává Machálek.

Definitivní jasno o dalším osudu by mělo být v nejbližších dnech. Také se ozřejmí nahuštěný rozpis zápasů.

PAVEL ŠŤASTNÝ