Hodně objíždím především v letních měsících všelijaké dětské kempy nebo různé fotbalové akce, takže se snažím trochu vracet zkušenosti, které mi zase dříve předávali starší a zkušení hráči. Spíš je důležité dodat dětem motivaci, aby i nadále pokračovaly ve fotbale a aby je to hlavně bavilo. Něco podobného mám teď na starosti i v jižních Čechách, kde jsem v píseckém okrese ve výkonném výboru, a i tam je má práce zaměřená hodně směrem k mládeži, aby se věnovala fotbalu. V mnoha vesnicích v současné době stav mládežnického fotbalu není dobrý, takže moje role je se to snažit zlepšit.

A kdybyste měl dětem dát jednu obecnou radu, co mají udělat, aby taky mohly mít úspěšnou kariéru jako vy, jaká to bude?

Jedna rada, kterou všem říkám, je, aby především měli fotbal rádi. To je i z mé zkušenosti, mě vždy fotbal nesmírně bavil. Nikdo mě do ničeho nemusel nutit, byl jsem na hřišti od rána do večera. Takže to je má asi jediná rada – milovat tu hru. Je špatně, když se někdo už od mládí dívá na vše pohledem, že chce být slavný fotbalista. Musíte začít postupně. První krok je, že musíte milovat sport, který děláte.

Narodil jste se na jihu Čech, kde jste i začínal s fotbalem, pak jste se přesunul do Prahy. Jaký je ale váš vztah k jižní Moravě?

Celkově mám jižní Moravu hrozně rád. Bohužel se do této části republiky příliš nedostávám, především sem jezdím pracovně. Ale vždycky se snažím si hlavně v létě najít čas a dorazit na jižní Moravu, protože jsou zde skvělé podmínky pro cyklistiku. Znám i hodně Jihomoravanů, s hodně z nich se přátelím, takže si každý rok najdu alespoň nějaký čas, abych sem vyrazil.

Jak jste vždy vnímal moravské kluby, patří některý z nich mezi vaše oblíbené?

Vždycky se mi hrálo dobře v Olomouci, tam jsem to měl rád. Poslední dobou se mi líbí i práce, kterou odvádějí ve Slovácku, kde hodně pozvedli svou úroveň. Když tak přemýšlím, není asi žádný moravský klub, který by byl můj neoblíbený. Vždy jsem celky z Moravy bral jako příjemné zpestření.

Do nejvyšší soutěže se opět vrací Zbrojovka Brno, věříte, že už má nejhorší za sebou?

Zbrojovka je historicky velmi silný klub, i když poslední roky je trochu v ústraní. Věřím, že se Brňané nastartují. Teď už opět postoupili do první ligy a snad už se jim podaří klub stabilizovat, aby zůstali natrvalo v nejvyšší soutěži.

V srpnu jde do kin film o vašem životním příběhu, kdo přišel s nápadem něco podobného natočit?

Z mé iniciativy to určitě nebylo, ale už dřív mi pár lidí říkalo, že by můj příběh byl zajímavý námět na film. Nikdo ale nepřišel s žádným konkrétním návrhem, jak vše provést. Až nedávno se ozval režisér Petr Větrovský, tak jsme si spolu sedli a diskutovali jsme o tom v kuse tak šest hodin. Přišel s opravdu konkrétním plánem, je vidět, že už má s něčím podobným zkušenosti, protože dělal film i o zápasníkovi Attilu Véghovi. Tak jsme se domluvili a pustili se do toho.

Těšíte se už na premiéru filmu, nebo jste spíše trochu nervózní, jak se bude lidem snímek líbit?

Bude to hlavně hodně náročné, především po organizační stránce. Máme totiž naplánováno spoustu doprovodných akcí, chystám se na slavnostní premiéry filmu. Něco chystáme i v zahraničí, takže mě toho čeká dost. Ale jinak se samozřejmě těším a jsem v napětí, jak bude reagovat veřejnost.

Kdybyste měl na závěr zhodnotit vývoj dnešního fotbalu, myslíte si, že postupuje správným směrem, nebo máte proti něčemu výhrady?

Jsem třeba rád za zavedení videa, ale stále v jeho využití vidím spoustu problémů, protože se s tím zatím neumí moc dobře pracovat. Ale až se odstraní tyto prvotní problémy, tak bude video ve fotbale určitě ku prospěchu věci. Ohledně myšlenek o zavedení čistého času jsem dost neutrální, trochu se jen obávám, že by pak do přenosů vstupovaly reklamní přestávky. Což mě jako diváka u televize hodně ruší třeba u přenosů z NHL. Hra se pak kvůli tomu rozkouskuje a hráče přestávky mohou vyvést z koncentrace.

JAKUB TRUČKA