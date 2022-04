Hvězdný Schmeichel i český zápis. Výběr brankářů, kteří se zapsali mezi střelce

Jejich úkolem je skákat do vzduchu, padat na zem a hlavně vyrážet míče, které míří do branky. Jenže fotbaloví gólmani se čas od času objeví také na listině střelců. V neděli se prosadil po rohovém kopu hlavou i blanenský brankář Petr Nešetřil, když v 92. minutě zařídil svému týmu bod za remízu 1:1 v třetiligovém zápase s Otrokovicemi. Mezi jaká jména se zařadil? Deník Rovnost vybral pět známých zásahů od hráčů v rukavicích, kteří se vydali hrozit do vápna soupeře.

Kanonýr Deníku Chci se fotbalem živit, říká Kozel, který proměnil šlágr přeboru v demolici Od nedělního zápasu fotbalového okresního přeboru Brno-venkov mezi Měnínem a Rosicemi B se… Přečíst článek > Předchozí 1 z 5 Další ZDENĚK ZLÁMAL Zdeněk Zlámal.Zdroj: Deník/Ladislav Adámek Poprvé až v srpnu roku 2015 zaznamenal v první české lize gól brankář, aniž by se postavil k pokutovému kopu. Dal ho tehdy hráč pražských Bohemians Zdeněk Zlámal, jenž v 92. minutě rozhodl o remíze 2:2 na hřišti městského rivala Dukly. Zdroj: Youtube Přerovský rodák se pohotově vydal k vápnu soupeře, z jeho hranice si naběhl na míč a zcela osamocený hlavou překonal svého "kolegu" Filipa Radu. Zlámal byl po premiérovém gólu v euforii, sprintoval k rohovému praporku a na oslavu si vyslékl dres. Stal se pátým gólmanem, který skóroval v české nejvyšší soutěži. Ostatní brankáři se ale prosadili z penalt. Trefili se Petr Kouba, Radek Černý, Radek Sňozík a rekordmanem je Zdeněk Jánoš s celkem třemi zásahy. K nim se na konci srpna roku 2020 přidal gólman pražské Slavie Ondřej Kolář, který proměnil pokutový kop při výhře 3:0 s příbramí. Blansku vystřelil bod gólman Nešetřil. Čekal jsem, jestli tam vůbec jít, přiznal ALISSON BECKER Podobný kousek předvedl téměř před rokem i Brazilčan Alisson Becker, který v zápase anglické Premier League rozhodl o vítězství Liverpoolu 2:1 na hřišti West Bromwiche Albion. 191 centimetrů vysoký gólman se opřel hlavou do míče a postaral se o emotivní oslavu německého trenéra Jürgena Kloppa. Zdroj: Youtube PETER SCHMEICHEL Patří mezi nejlepší světové brankáře v historii. Bývalý dánský reprezentant Peter Schmeichel se stal mistrem Evropy, s Manchesterem United ovládl Ligu mistrů a pětkrát získal anglický mistrovský titul. Výrazný okamžik své kariéry ale zaznamenal v dresu Aston Villy. Zdroj: Youtube Tehdy sedmatřicetiletý gólman číhal při rohovém kopu na zadní tyči a když k němu balon propadl, se štěstím ho propálil za brankáře Paula Gerrarda. Aston Villa přesto prohrála na hřišti Evertonu 2:3.Schmeichel se tak stal prvním skórujícím gólmanem v historii Aston Villy. OSCARINE MASULUKE Nejde ale pouze o snadné trefy z rohových kopů. O tom, že brankáři zvládnou konkurovat v hlasováních o gól roku i nejlepší útočníky světa, přesvědčil fotbalové fanoušky jihoafrický hráč Oscarine Masuluke. V roce 2017 se dokonce dostal mezi trojici uchazečů o Puskásovu cenu, což se mu povedlo jako brankáři vůbec poprvé v historii ankety. Zdroj: Youtube Dnes devětadvacetiletý gólman se v poslední minutě zápasu zapojil do útoku a nůžkami dal vyrovnávací gól týmu Baroka FC proti Orlandu Pirates.Oscarine Masuluke proslul však i aférou mimo hřiště. V únoru roku 2018 ho tým Baroka propustil kvůli obvinění, že se spoluhráči popíjel alkohol v klubovém autobusu. ROGÉRIO CENI A v tomto výčtu nesmí chybět mezi gólmany coby střelec absolutní jednička. Brazilský fotbalista Rogério Ceni za patnáct let aktivní kariéry vstřelil v dresu Santosu úctyhodných 131 branek. Stal se specialistou nejen na penalty, kterých proměnil hned sedmdesát, ale také na přímé kopy. Těmi trápil ne jednoho gólmana a trefil se z nich jedenašedesátkrát. Zdroj: Youtube Už v roce 2006 sebral rekord v počtu vstřelených gólů brankáře paraguayské legendě Josému Luisi Chilavertovi. Za národní tým naskočil do šestnácti zápasů, v nich neskóroval.