Dařilo se mu a v pondělí už se hlásil na startu zimní přípravy Zbrojovky. „Šel jsem sem kvůli tomu, že chci postoupit do ligy. Doufám, že si ji tady zahraju,“ sdělil šestadvacetiletý Hladík.

Fotbal se tak v životě odchovance olomoucké Sigmy zase dostává na první místo. „Předchozí půlrok jsem pracoval na poloviční úvazek, jezdil jsem do práce dopoledne. Po přestupu do Zbrojovky se budu naplno věnovat fotbalu,“ potvrdil útočník nebo křídelník.

Pracoval ve společnosti, která vyrábí kolečka a kladky. „Je to rodinná firma o osmi lidech, nebyla to fyzická dřina, ale dělali jsme rukama,“ usmál se Hladík.

Také se podivuje nad událostmi, které prožil v posledním půlroce. „Na jaře jsem hrál ve třetí lize, měl jsem práci a chtěl s fotbalem pomalu seknout, jen dohrát ve třetí lize. Pak přišla Líšeň a teď jsem v týmu, který patří do ligy. Je to velký skok a jsem za to hrozně rád. Ukazuje se, že fotbal je nevyzpytatelný a může se stát cokoli,“ poznamenal fotbalista.

Najednou zase našel vášeň, kterou mu sport přináší. „Samozřejmě se fotbal hraje s větší chutí, když jste v klubu, jako je Brno. Je to jiné a chci dosáhnout ještě víc,“ upozornil hráč, který na podzim vstřelil ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE pět branek a na dvě přihrál.

Nadšení mu nechybí ani na prahu neoblíbené zimní přípravy. „Mně běhání nevadí, těším se na to. A hlavně na první kolo, až sem přijede Sokolov a odstartujeme jarní část,“ vyhlížel zatím vzdálený datum 6. března.

Do Zbrojovky zamířil s líšeňským spoluhráčem Adriánem Čermákem. O oba stál především nynější kouč Zbrojovky Machálek, který oba na začátku sezony vedl i v klubu na východě Brně. „Vytáhl si mě už do Líšně. Myslím, že jsme mu to opláceli výkony, a proto jsme asi teď tady. Trenér ví, co ode mě očekávat, má své plány, ale nebudu to mít zadarmo,“ sdělil bývalý hráč Prostějova nebo Znojma. „Měli jsme v Líšni hezký půlrok, udělali jsme třiadvacet bodů, takže je zásluha jen naší práce, že jsme tady,“ doplnil.

Zatímco v Líšni měl Hladík místo v útoku takřka jisté, v Brně musí o minuty na hřišti tvrdě zabojovat. Stojí proti němu Lukáš Magera, Jan Pázler, Antonín Růsek a Jakub Přichystal. „Jsou tady kluci, kteří mají za sebou ligu. Je to zdravá konkurence, která k tomu patří, jestliže chceme hrát o postup do ligy,“ pravil Hladík.

Z osmého celku tabulky se posunul do třetí Zbrojovky, která dohnala nepovedený úvod podzimu. „Týmu chyběla finální a předfinální fáze. Potom se kluci zvedli, teď jsme třetí a věřím, že to bude jen lepší,“ prohlásil Hladík.

Jan Hladík

-odchovanec olomouckého fotbalu se v Sigmě trvaleji neprosadil, za áčko si zahrál jen v pohárových duelech

-nastupoval v Prostějově či ve Znojmě, góly střílel ve druhé lize i v MSFL, kde jich má dohromady 25

-podzim strávil v dresu Líšně, kde zaznamenal pět branek, na dva další góly přihrál, dvakrát se trefil proti Hradci Králové, čímž přispěl k divoké remíze 3:3

-nastupuje převážně v útoku či na pozici pravého křídla