Finálový zápas s Portsmouthem se navíc odehrál na slavném Wembley pro 90 tisíc lidí. „Od toho večera jsem si změnil názvosloví. Už mu neříkám stadion, ale chrám,“ rozplýval se třicetiletý brněnský rodák.

Jak jste si užil vítězné finále na slavném stadionu Wembley?

Je to něco neuvěřitelného, když to člověk zažije na vlastní kůži. Stadion je opravdu úžasný, vůbec se nebavím o hřišti, to je jako umělá tráva. Co se ale odehrává uvnitř je něco nepopsatelného. Jaký komfort tam hráči mají a co všechno můžou využívat. Ještě když si uvědomím, že je to stadion, kam přijede mužstvo vlastně jen na utkání a netráví tam víc času. Jsou tam všechny regenerační prostředky, ledové bazény, kádě, masáže, ohromné prostory… Vždyť kabina je tam velká jako celé naše tréninkové centrum.

Václav Hladký

narozen: 14. 11. 1990 v Brně

post: brankář

současný klub: Salford City (4. anglická liga)

bývalé kluby: Zbrojovka Brno, Liberec, St. Mirren (Skotsko)

Stadion má kapacitu devadesát tisíc lidí, jenže při vašem zápase byl prázdný…

Hlava už je ale tak zblbá, že si bez těch lidí zvykla hrát. Je to prakticky rok, co nastupujeme na prázdných stadionech, máme za sebou už hodně zápasů, takže už to tolik nevnímám. Samozřejmě ale když pak přijedete na takový stadion a představíte si, že by byl normálně skoro plný, tak je to pochopitelně velká škoda.

Ve finále jste udržel nulu a poté chytl důležitou penaltu. Jak těžký zákrok to byl?

Abych byl upřímný, byl to pro mě asi nejlepší zákrok, co jsem kdy udělal. Byla to opravdu rána a navíc je to střela jen z jedenácti metrů. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsme se s trenérem brankářů na penalty hodně připravovali. Věděl jsem, že ten hráč je kope nahoru, takže jsem tam měl připravenou ruku a naštěstí mě to trefilo, takže super.

Opravdu jen trefilo?

Určitě jsem musel hodně reagovat a abych se přiznal, v první chvíli jsem ani nevěděl, jestli se mi povedlo míč vyrazit ven, jaká to byla rána. Byl jsem trochu dezorientovaný a až potom jsem viděl, že je balon mimo bránu. Byl jsem pak samozřejmě šťastný, ale tohle byla fakt nejnáročnější penalta, jakou jsem kdy chytl.

Václav Hladký vytáhl v penaltové sérii životní zákrok:

Zdroj: Youtube

Získali jste triumf v poháru pro týmy z třetí a čtvrté anglické ligy. O jak velké vítězství pro klub jde?

Člověk, který to nesleduje, tak si řekne, že je to pohár, který nemá v Anglii to nejlepší obsazení, což plně respektuju. Na druhou stranu se finále hraje ve Wembley a dává se mu extrémní váha. Útroby byly perfektně nachystané, byly tam vylepené naše znaky, slogany a každý z týmů měl svou stranu stadionu. Na ten zápas už bylo dopředu prodaných šedesát tisíc lístků, proto se taky čekalo, jestli se na tribuny lidi náhodou nevrátí. A pro klub je to ohromný úspěch, protože jde pro Salford vůbec o první trofej. Navíc si myslím, že nám tohle vítězství extrémně pomůže do zbytku sezony, abychom urvali postup, který máme jako prioritu.

K triumfu vám na Instagramu gratuloval i bývalý anglický reprezentant David Beckham. Vnímáte to v kabině?

My se samozřejmě se všemi těmi kluky, kteří klub vlastní, potkáváme častěji. Nechci říct, že nám to zevšednilo, to vůbec ne, ale nebyl to jen David Beckham, bylo jich víc. Takové gratulace jsou vždycky nádherné a všichni jsme si je užili.

Po utkání jste poskytl rozhovor i britské televizní stanici Sky Sports. Je to pro vás něco výjimečného?

Samozřejmě, ale nejde jen o Sky Sports. Když jste na tom stadionu, okamžitě poznáte, jakou váhu to utkání má. Bylo tam několik desítek televizí, možná stovky novinářů a celý zápas, ještě když tam nebyli lidi, jsem slyšel jen cvakat objektivy. Tohle je samozřejmě něco speciálního, ale média k tomu patří.

Fotbalový brankář Václav Hladký před mikrofonem britské televizní stanice Sky Sports.Zdroj: www.efl.com

Ve čtvrté lize nyní váš tým ztrácí pár bodů aspoň na účast v play-off o postup. V jaké jste pozici?

Minulý týden jsme měli takové vážnější sezení i s vedením klubu, kde jsme si řekli, co pro ten úspěch teď uděláme a jakým způsobem chceme sezonu dohrát. Tabulka je ale extrémně vyrovnaná, můžeme teď vyhrát tři zápasy v řadě a jsme tam zase zpátky. A abych řekl pravdu, nevzdáváme ani boj o přímý postup. Uvidíme, co se v dalších zápasech stane a kam nás to vyšvihne.

Jste tedy pod velkým tlakem od vedení klubu?

Na ten tým nebyly vynaložené malé prostředky, přivedli se hráči, kteří všichni prakticky hráli vyšší soutěže a cíl je od začátku jednoznačný. Tlak tady určitě je a je velký. Když ale chcete něčeho v životě dosáhnout, musí vás pořád něco pohánět dopředu.

Váš tým zatím v soutěži dostal nejmíň branek ze všech. Je to pro vás dobrá vizitka?

Samozřejmě mě to těší, navíc jsem i na prvních dvou místech s čistými konty, což je příjemné. Je to ale zásluha celého týmu, jak brání. Pokud chcete něčeho dosáhnout, musíte mít kvalitní defenzivu, což nám se daří. Trochu se ale pereme s proměňováním šancí.