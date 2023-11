Prošel všemi reprezentačními výběry už od patnácti let a v áčku národního týmu nastoupil k 57 utkáním, v nichž vstřelil sedm gólů. Bývalý fotbalový záložník Jan Polák okusil atmosféru mistrovství světa 2006, evropského šampionátu o dva roky později i olympijských her 2000. Odchovanec brněnské Zbrojovky skončil v reprezentaci v roce 2011, kariéru ukončil před třemi lety.

Jan Polák. | Foto: Deník / Stehlík Lubomír

Teď se někdejší vynikající defenzivní záložník zamýšlí, kdo může nahradit Jaroslava Šilhavého v roli kouče národního týmu. „Spekuluje se nad jmény jako Martin Svědík, Michal Bílek, Víťa Lavička, Ivan Hašek. Myslím, že by trenér neměl dělat zároveň klub a reprezentaci, mělo by to být na full time jedno, nebo druhé, takže asi nepřipadá v úvahu Jindřich Trpišovský,“ přemítal.

Líbí se mu styl, jaký praktikuje ve Slovácku kouč Martin Svědík. „Herní projev trenéra Svědíka je mi velmi sympatický, jen nevím, zda už je tak vyzrálý, aby tam mohl jít. Představoval bych si, aby napřed udělal progres ve větším týmu, ve Spartě, Slavii nebo Plzni, potvrdil to s velkým týmem, protože nároďák je nejvýš. Myslím si, že nemá takovou top zkušenost s tím nejvrcholovějším fotbalem. Projev, který praktikuje jeho mužstvo, se mi však líbí. Říká se, že není na co čekat, ale mělo by se dobře zvážit, aby to byl trenér na správném místě,“ popsal Polák.

Michala Bílka zase zažil u reprezentace, když v ní končil. „Jeho pojetí hry nebylo dobře vnímáno veřejností, tehdy jsem tam byl i já a byl na něho docela enormní tlak, že hra není líbivá. Divák je náročný, všichni sledují Premier League, ale musíme hrát s kádrem, jaký máme, podle možností a kvality tým stavět a snažit se hrát,“ upozornil držitel zlaté i stříbrné medaile z mistrovství Evropy do 21 let.

Za Haška mluví výrazná hráčská minulost. „Ivan Hašek má zkušenosti, je to dobré jméno, bývalý skvělý hráč. Trénoval sice na Blízkém východě, ale i tam je kvalita, chodí tam kluci z Evropy a trénovat tam delší dobu je hodně náročné, jakmile trenér nemá v Arábii výsledky, tak letí. Tam je pod nějakým tlakem a má to navnímané dobře, je uznávaný,“ podotkl Polák.

Dobré renomé má rovněž Lavička. „Víťa Lavička je zkušený trenér, má úspěchy a je to dobrý člověk, uznávaný, fotbalová veřejnost ho bere, negativum může být, jak dlouho netrénoval. Z těch dvou posledních bych určitě vybíral, ale je to jen můj názor. Všichni trenéři mají za sebou dobré výsledky,“ sdělil šampion belgické ligy s Anderlechtem Brusel.

Vedení fotbalové asociace vedle nového kouče rovněž řeší, jak přistoupit k trojici Vladimír Coufal, Jan Kuchta a Jakub Brabec, která před rozhodujícím zápasem evropské kvalifikace s Moldavskem vyrazila na diskotéku a za trest musela opustit národní tým. „Vedení by si s těmi hráči mělo zavolat nebo se sejít a situaci probrat. Samozřejmě se prohřešili, to víme a vědí to i oni, omluvili se. Ti hráči mají kvalitu a budeme je potřebovat. Euro je velký turnaj, tak zkušeným klukům bychom měli dát druhou šanci. Disciplína je samozřejmě disciplína, taky se hned udělal rázný krok a poslali je domů, pykali za to a ještě budou,“ souhlasil Polák.

Mluvit do toho jistě bude i nový kouč. „Nechal bych to na detailním rozboru vedení plus nového trenéra. Pokud je bude chtít v týmu, šanci bych jim dal, pokud by je nechtěl, je to na něm. Momentálně však takoví kluci nerostou na stromech, že bychom je měli jak kvalitativně nahradit. Dal bych jim druhou šanci,“ sdělil bývalý český reprezentant, který se po říjnovém návratu do Zbrojovky Brno rozkoukává na různých pozicích ve sportovním úseku klubu.