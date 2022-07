Co tedy čekáte od návratu do Brna, kde jste kariéru začínal?

V áčku jsou dva gólmani a prostě k nim hledali buď někoho zkušeného, nebo někoho z vlastní líhně. Rozhodli se pro zkušeného, nějakým způsobem se mě ptali, zda bych chtěl v budoucnu trénovat a předávat zkušenosti, tak jsem si řekl, proč ne. Celý život se v tomhle řemeslu pohybuji, takže to má nějakou logiku. Když se nic nestane, ten rok budu fungovat v áčku a zároveň se začnu učit nějaké věci okolo trénování, jakým stylem by to chtěli dělat. Asi to vypadá na můj poslední rok.

Takže plán na trénování vzešel ze strany brněnského klubu?

Ano, spíš ze strany Zbrojovky. Áčko začalo přípravu 16. června, kdy mi volal trenér brankářů Martin Doležal, následně jsme si domluvili schůzku se sportovním ředitelem a majitelem, podali si ruku a dopadlo to.

Myslíte si, že budete za áčko chytat?

To je spíš otázka na trenéry, ale v případě potřeby budu nachystaný, když bude tým chtít moji pomoc, mile rád zaskočím a Zbrojovce pomůžu. Uvidíme, jak se sezona bude vyvíjet.

Můžete nastupovat za divizní béčko?

Budeme se o tom bavit, ale asi tam na nějaký zápas půjdu. Rok a půl jsem nechytal, docela mi to chybí a nějaké utkání bych si zachytal. Nechci tam brát místo mladším klukům, kteří potřebují nabírat zkušenosti, tohle všechno budeme teprve ladit. Uvidíme, jak to bude celé vypadat.

V Brně jste sice s kariérou začínal, ale start v lize za něj nemáte. Láká vás to?

Samozřejmě bych byl rád, ale nevím, co by se muselo stát. Zatím je to nastavené tak, že jsem třetí za Martinem Berkovcem a Jakubem Šimanem, za každý start budu rád a uvidíme, jak to bude. Na druhou stranu to mám krásně zaokrouhlené na dvě stě zápasů, tři sta už asi neudělám. (úsměv)

Chuť určitě máte.

To ano. Když jsem se loučil v Jablonci, ptal se mě šéf Pelta, co chci dělat a říkal jsem mu, že chci ještě hrát. Podíval se mě trochu nevěřícně, ale chuť mám. Rok a půl jsem nechytal, dostal jsem novou motivaci. Osm let v Jablonci bylo dlouhých, věděl jsem, jaká ke konci je moje pozice, ale mám fotbal rád, pracuji na sto procent a myslím, že mám co předat dál.

Koho jste ještě v Brně zažil?

Dnes tam dělá sekretáře mládeže Pavel Juračka, který mě trénoval ještě v dorostu. Některé lidi neznám, někteří se tam točí pořád, neztratil jsem se.

Otu Kohoutka jste zažil ještě ve Znojmě, že?

Hned jsem mu říkal v kabině, že jeho táta mi šéfoval a teď si zahrajeme spolu. Odcházel jsem před osmi roky, to byl ještě malý kluk, ale roky běží. Je dobře, že se dokázal prosadit, je mladý a má vše před sebou. Záleží na něm, kam bude směřovat.

Užil jste si soustředění v Rakousku?

Konečně vím, jak se všichni jmenují, s tím mám největší problém. (smích) Naučil jsem se ta jména, ale jinak je to furt stejné, jen o tréninku a odpočinku, pořád dokola.