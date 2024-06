Ve své kariéře odehrál řadu velkých zápasů. Ať už na klubové scéně či v reprezentaci, jejíž dres hájil i na mistrovství Evropy 2008 a na světovém šampionátu v roce 2006. Jan Polák tak umí přesně odhadnout, co český národní tým čeká ve středečním rozhodujícím utkání proti Turecku o postup do osmifinále mistrovství Evropy. „Nevím, jestli to pro nás bude úplně příjemný fotbal, ale záleží, jak budeme koncentrovaní a nachystaní,“ říká brněnský rodák, který se postupně vrací do Zbrojovky.

Bývalý reprezentační záložník Jan Polák odehrál v dresu Zbrojovky Brno přes 170 zápasů. | Foto: Deník/Attila Racek

Národní tým na šampionátu odehrál zatím dva zápasy, jak je hodnotíte?

Řekl bych, že jsme zatím trošku za očekáváním. Čekal jsem trochu lepší výkon kromě třeba prvního zápasu, kde jsme vedli 1:0, a je škoda, že se třeba nepodařilo alespoň udržet remízu. Je škoda, že to kluci nevydrželi, protože všichni víme, jak má Portugalsko kvalitní kádr. Tyto týmy hrají do konce a sebemenší chyby hned trestají. I když, jak říkám, bylo to dobře rozehrané. A co se týče Gruzie, tak za mě se prostě takový zápas musí vyhrát. Vím, že dneska už není slabého soupeře a Gruzie má dobré hráče, nastupující v top klubech, ale pokud chceme postoupit, tak tyhle zápasy musíme zvládat.

Ve středu česká reprezentace odehraje klíčovou bitvu s Tureckem, co čekáte od zápasu?

Turci jsou nepříjemný soupeř a nikdy nikdo neví, jak se vyspí a jak budou hrát a působit na hřišti. Za poslední roky se taky zvedli a mají plno hvězdných hráčů v top týmech. Navíc je vede velmi kvalitní italský trenér, takže to bude hodně těžké. Známe, jak to umí udělat složité, válet se, zdržovat zápas, být agresivní a nepříjemní. Nevím, jestli to pro nás bude úplně příjemný fotbal, ale záleží, jak budeme koncentrovaní a nachystaní na zápas. Na druhou stranu je možné, že tím, jak Turci chtějí hrát ofenzivní fotbal, se nám můžou vytvořit skulinky v jejich obraně, ze kterých můžeme těžit.

Měl by podle vás Ivan Hašek udělat nějaké změny v sestavě?

To je hrozně těžké takhle radit. Přijde mi, že Robin Hranáč hraje skvěle. Nebál bych se dát na hřiště někoho svěžího, jako třeba Matěje Juráska. Je to kreativní hráč a dokáže připravit šance pro spoluhráče, nebojí se zakončit a má sebevědomí, což potřebujeme. Je stále mladý hráč, takže postavit ho do zápasu o postup je trochu risk, ale opravdu jde u něj vidět potenciál. Když svého času nastupovali mladí hráči jako Rosický či Baroš, tak nevidím důvod nedat mu prostor, protože už ukázal, že na to má.

Jak byste vyřešil absenci naší hlavní ofenzivní hrozby Patrika Schicka?

Rád bych na hřišti viděl Mojmíra Chytila. Je to pracovitý, rychlý a nepříjemný hráč, a to samé platí o Ondřeji Lingrovi. Šanci by mohl dostat i Antonín Barák, aby hře přidal trochu myšlenku, kreativitu a řád, což nám zatím docela chybělo.

Na Euru 2008 jste nastoupil do klíčového souboje o postup s Tureckem, který národní tým bolestivě prohrál 2:3. Jak na to vzpomínáte?

Turci mají pravidelně kvalitní tým. Stejně tomu bylo i tehdy a bylo nepříjemné proti nim hrát. Odehráli jsme skvělé utkání, všechno se zdálo být na naší straně a vedli jsme 2:0. Za toho stavu rozhodčí neodpískal jasnou penaltu za zákrok na mě, protože si asi říkal, že už se nemůže nic stát. Kdyby tehdy byl VAR, tak je to jasná penalta a bylo by po zápase. Pak bohužel Petr Čech udělal chybu, která by se mu normálně nikdy nestala. Turci to zvládli potrestat, vzali nám vítr z plachet a už jsme nemohli moc dělat. I takové zápasy bohužel jsou a nerad na to vzpomínám. Všichni mi to ale připomínají, pokaždé když hrajeme s Turky.

V základní skupině jste tehdy měli i Portugalsko, jediným odlišným týmem bylo Švýcarsko. Dá se to srovnat s českou skupinou na letošním šampionátu?

V té době byli Švýcaři takové nové mužstvo a nebyli ještě tak dobří, jako jsou třeba teď. Aktuálně je to úplně jiné mužstvo. Mají dynamické hráče a předvádějí moc hezký fotbal, ale je těžké to srovnávat. Gruzínci mají sice velmi kvalitní mužstvo, protože by se jinak na turnaj nedostali, ale tehdy to bylo ještě o něco těžší než letos. Národní tým to bude muset ve středu zlomit, zatímco my jsme s vidinou na výhru usilovali o mnohem lepší pozici pro play-off.

Kdo podle vás vyhraje letošní Euro?

Co jsem viděl, tak se mi moc líbili Němci a také Švýcaři, kteří proti nim hráli skvěle. Dále se mi taky zamlouvalo, jak se prezentují Španělé. Mají dobře poskládaný tým se skvělými hráči na všech pozicích. Hrají velmi dominantní fotbal a jsou pro mě favoritem, pokud se jim podaří pokračovat dál stejným způsobem. Z výkonů Anglie, Francie a Holandska jsem neměl tak dobrý pocit, na to že jsou také spolufavority.

Loni jste se postupně začal zapojovat do dění ve Zbrojovce Brno, máte aktuálně v klubu nějakou pozici?

Zatím nemám žádnou oficiální pozici, ale jsme ve spojení se Zdeňkem Psotkou a budeme o tom ještě určitě mluvit. Zatím na to asi nebyl čas, vzhledem k tomu, že se ve Zbrojovce měnil majitel a Zdeněk musel řešit jiné věci.

Už jste ale ve Zbrojovce absolvoval integrační kolečko na několika pozicích ve sportovním úseku a v reprezentaci klubu, v čem to spočívalo?

Zatím jsem ve Zbrojovce působil v roli jakéhosi koordinátora při trénincích nejtalentovanějších hráčů napříč mládežnickými kategoriemi, které jsme s týmem dělali jednou týdně. Pracovali jsme na neurovizuálním tréninku, kdy hráči rozvíjí kognitivní schopnosti a vnímání okolí. Tento trénink dělá mnoho vrcholových sportovců a věříme, že to kluky hodně posune. Pak jsme třeba s hráči řešili finanční gramotnost, aby věděli, jak nakládat s penězi, které si vydělají fotbalem. Kam je uložit, aby jim zbyly i na důchod.

Jaké jsou vaše plány do budoucna, hodláte se dále pohybovat ve fotbalovém prostředí?

V plánu můžu mít, co chci. Všechno ale závisí na tom, jestli mě někdo osloví s nějakou nabídkou. Teď jsem se hlavně snažil chodit na zápasy synů, z nichž jeden byl pozvaný na přípravu do A týmu Zbrojovky a mladší aktuálně nastupuje ve výběru do patnácti let. Je to něco, co mě baví a naplňuje. Uvidím, jestli přijde nějaká nabídka.

Ve Zbrojovce jste se setkal i s Ladislavem Krejčím, co říkáte na jeho velký přestup do Girony?

Hrozně mu to přeji a mám z toho velkou radost. Divím se médiím a lidem na sociálních sítích, kteří tento přestup zpochybňují. Krejčí má skvělé psychické nastavení, prošel si ve Spartě i v reprezentaci těžkými zápasy. Girona je malý tým, ale bude hrát Ligu Mistrů, má skvělé zázemí a patří do stejné rodiny klubů jako Manchester City, takže disponuje skvělým skautingem a nevybrala si ho náhodou. Je tam brán jako velká posila a určitě dostane hodně prostoru při zápasech. Krejčí má velký přehled o hře, skvělou rozehrávku a je to skutečný lídr. V Gironě bude mít lepší spoluhráče, než třeba tady, a myslím, že tam může hodně fotbalově vyrůst.

Někteří odborníci zpochybňovali, že si Krejčí vybral zrovna španělskou ligu, jak na to pohlížíte?

Předpokládám, že ať by šel kamkoliv, tak by lidé měli pochybnosti. Myslím ale, že bychom ho naopak měli podporovat. Ať ukáže, co v sobě má, a ne zpochybňovat jeho schopnosti. Co ho znám, je to skromný a milý kluk, který na sobě pracuje a rozhodně na to má.

Má podle vás Krejčí potenciál posunout se do budoucna do ještě věhlasnějšího klubu?

To se teď ukáže. Musí být zdravý a dostat prostor na hřišti. Také se musí adaptovat na to, že hraje o úroveň výš, a zvyknout, aby mohl ukázat, co má v sobě. Podívejte se třeba na Davida Hancka, který přestoupil před dvěma lety do Feyenoordu. Udělal tam spoustu práce, hodně tam vyrostl a už se o něj zajímají top kluby. Nevidím důvod, proč by se to nemohlo stát Krejčímu, ale závisí to jen na něm.

VOJTĚCH REZEK