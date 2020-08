Jak jste strávili dlouhou pauzu, hledáním nových tváří, tréninkem?

V Brně dlouhá pauza nebyla. Poklona Renému Pazderovi, viceprezidentu Brněnského svazu malé kopané, jehož zásluhou se jarní část brněnských soutěží odehrála, takže všichni hráči superligového výběru hráli od května do července špíly za svoje ligové týmy. My jsme navázali na začátku srpna vydařenou závěrečnou… Následně jsme měli úvodní trénink, na kterém jsme od Asociace malého fotbalu České republiky dostali pohár a medaile za „Covid“ titul. Potom celý mančaft absolvoval opakovací trénink, ve kterém jsme si prošli veškeré herní principy, o které se dosud opíráme. A před prvním mistrákem s Jihlavou byl tradiční předzápasový trénink pro nominované hráče.

O jaké hráče se budete opírat, kdo bude lídr týmu?

Máme vše postavené na kolektivním pojetí. Někdy to táhne jedna část hráčů, v dalším utkání jiná skvadra. Jsem velmi rád, že se nám kádr podařilo doplnit hned o pětici hráčů, kteří Brno už dříve reprezentovali, ale nemohli minulou sezonu sportovat kvůli dlouhodobým zdravotním problémům. Po operaci kolena se vrací kanonýr a motivátor Tomáš Pospiš, po dlouhodobých nemocech dvojice zkušených obránců Pavel Outrata a Michael Kršák. K dispozici je po trápeních s ramenem Jan Hloch a po operacích snad všeho možného se vrací gólman Lukáš Zrzavý, který významně pomohl brněnskému BKMK Topshoes.cz k vítězství na letošním Českém národním poháru v Kolíně. Ze stejného mužstva byli do širšího kádru zařazeni Martin Opina, Patrik Lidmila a Vojtěch Kamenský. Jejich čas může přijít v průběhu soutěže a dva posledně jmenovaní mají vzhledem ke svému nízkému věku, jedenadvacet, respektive osmnáct let, šanci se porvat o nominaci na mistrovství světa juniorů do 23 let, které by se mělo konat příští rok. Pokud tedy koronavirus dovolí…

S jakými ambicemi vstupujete do nadcházejícího ročníku?

S dovolením bych to rozdělil na ambice a na to, o co nám jde. K nejvyšším ambicím nás předurčují výsledky za poslední čtyři roky, tedy tři tituly a jedno třetí místo, takže se musíme pokusit minimálně reprezentovat Brno na superfinálovém dni. Ale jde nám hlavně o to dobře si zahrát, užít si zápasy doma i venku, v partičce se pobavit a dále ji víc a víc tmelit…

Superliga malého fotbalu mění formát, jak se vám zamlouvá?

Mně se zamlouvá velmi a byl jsem od začátku podporovatel vyvrcholení soutěže v zápasech play-off. Pro žádný mančaft totiž není víc než zvednout nad hlavu pohár po vítězství ve finále. Jistě, jen dvouzápasový systém čtvrtfinále i semifinále a jeden zápas Superfinále může přinést vyřazení a zklamání, ale takový je sport a právě pro ten adrenalin, že nevíš, jak to dopadne, to všichni děláme. Jsem přesvědčen, že toto atraktivní vyústění celého ročníku posune nejen všechna mužstva, ale i celou naši soutěž o level výš. Na tom jsme se všichni shodli na naší závěrečné a je to pro nás výzva a další posun pokusit se uspět i v úplně jiném modelu soutěže. Myslím, že u ukončení soutěže po odehrání základní části každého s každým jsme zůstávali jako malý fotbal už poslední…

Pomůže rozdělení do skupin k lepší účasti hráčů i na venkovních zápasech?

Jsem přesvědčen, že pomůže. Dojezdové vzdálenosti jsou teď na východě i na západě velmi přijatelné, všechna utkání byla domluvena po dohodě obou soupeřů, takže nic teď žádnému mužstvu nebrání, aby jel na mistrák ven v plné palbě. Východní část se mi zdá velmi kvalitní a nabitá, očekávám hodně vyrovnané souboje všech týmů o první dvě místa zaručující lepší pozice do pavouka a hlavně boj o čtverku, při které mužstva pokračují v soutěži postupem dále a minimálně dvěma atraktivními čtvrtfinále se soupeřem ze západního bloku. Myslím, že na východě se letos budou dít moc zajímavé věci. Tím ale nechci říct, že na západě nebudou…

Koho považujete za největší favority soutěže?

Jako správný trenér, který chce se svými koni uspět, musím se vší pokorou jmenovat nás: Brno. Dále předpokládám, že svoji kvalitu prokáží Blanensko a Staropramen Praha. Ale myslím, že se v boji o nejvyšší příčky můžou objevit i další mužstva a může se letos zrodit i nějaké velké překvapení.

Co podle vás přinesou nováčci, co soudíte o jejich síle?

Každý nováček vždy soutěž oživil a nebude to jinak ani letos. Víc mužstev přibylo na západě, úroveň Korábu Praha ani Vlků z Kolína bohužel neznám, ale vysokou kvalitu očekávám od MF Baník Ostrava, který má i velkou fanouškovskou podporu. Utkání, kde je hojná divácká návštěva jako na Blanensko v Boskovicích, jsou úžasný zážitek pro všechny. Jistě, ostravsky region je razovity a domácí hrávají vždy nepříjemně, ale o to právě jde a je to pro mě i moje plejery super výzva.

Bude to opět největší bitva s Blanenskem či Prahou?

S Blanenskem jsou to pro nás mega špíly! Máme to k sobě pár kilometrů, většina hráčů se zná, hrají nebo spolu hráli v mužstvech velkého fotbalu, přestože jsou z různých okresů. Také se vzájemně sledujeme, já jezdím na zápasy do Boskovic a kluci z Blanenska zase k nám. U Prahy je to letos ošidné, vůbec na vzájemný zápas nemusí dojít, ale jasně, že zápas Praha-Brno měl vždy svoji váhu a kvalitní úroveň. Také atraktivitu našich zápasů stupňovalo, že jsme zatím jediné dva výběry, které získaly dosavadní mistrovské tituly.

Užili jste si předávání poháru, i když nebylo bezprostředně po zápase?

Předávání poháru přímo po zápase se nic nevyrovná. Letošní vyhlášení tyto parametry mít nemohlo, to je logické, vše jsme ale přijali s veškerou úctou. Vážíme si toho, že nám byl přidělen třetí titul, je potřeba ale také přihlédnout k tomu, že jsme pandemickou situaci nezavinili…