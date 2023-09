Fotbalové reprezentace do sedmnácti let družebních regionů ze šesti zemí rozehrály ve Vyškově devátý ročník turnaje DANUBE-MORAVIA CUP. Jihomoravský výběr na úvod vyhrál nad týmem reprezentujícím fotbalový svaz maďarské oblasti Györ-Mošoň-Šoproň 1:0.

DANUBE-MORAVIA CUP 2023 se hraje ve Vyškově. | Foto: Deník/ Redakce

Vyrovnané utkání rozhodl gól Lukáše Tomana v prvním poločase. Jihomoravané vybojovali míč uprostřed hřiště a rychlou kombinaci Toman zakončil obstřelením brankáře na zadní tyč. Oba týmy hrály uvolněně a vytvořily si více gólových šancí.

DANUBE-MORAVIA CUP 2023

1. kolo – sk. A:

Jihomoravský KFS Brno –

Györ-Mošoň-Šoproň 1:0

Poločas: 1:0. Branka: Lukáš Toman. Sestava JmKFS: Hrazdíra – Uher, Hublík, Pachl, Komárek – Peřina, Mezník, Körner – Švancara, Toman, Souček. Střídali: Kocourek, Ferlay, Konečný, Vizinger, Hájek, Mlčák. Trenéři: Valdemar Horváth, Václav Dvořák, Marek Pavlík.

Skupina B:

Bratislavský fotbalový svaz – Region Krakov 0:2 (0:2)



Dnešní program - středa 20. září:

9.30 Bratislava – Bělehrad, Brno – Lublaň.

15.30 Bělehrad – Krakov, Šopron – Lublaň.

Čtvrtek 21. září:

9.00 utkání o 5. - 6. místo, 9.00 utkání o 3. - 4. místo, 11.00 FINÁLE.

Valdemar Horváth, trenér: „Měli jsme i pár jiných dalších nadějných situací, které jsme nedohráli. Mimo to jsme třeba ještě nastřelili tyčku oni dvakrát vykopávali balón prakticky z prázdné branky. Soupeř byl možná trochu silnější na míči a v kombinaci, my jsme zase byli nebezpeční v koncovkách, protože jsme vzhledem k terénu zvilili jednonodušší fotbal. Celkově to určitě bylo silný soupeř a přes ty šance to bylo asi o tom, že kdo dá gól, ten vyhraje. V průběhu turnaje dostanou všichni kluci zhruba stejný herní čas.“

Turnaj hrají výběr U17 Györ-Mošoň-Šoproň (Maďarsko), výběr oblasti Lublaň (Slovinsko), výběr Bratislavského fotbalového svazu (Slovensko) výběr regionu Krakov (Polsko), výběr Fotbalového svazu Bělehrad, (Srbsko) a domácí výběr Jihomoravského fotbalového svazu Brno. Základ reprezentace jižní Moravy tvoří prvoligoví hráči Zbrojovky Brno.