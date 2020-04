Chystáte větší oslavu, nebo víc menších?

Měl jsem dvě tři menší oslavy mezi přáteli, ale rozpočítal jsem to na pět, šest skupin, takže ještě se na tři nedostalo. Nebudu dělat velkou pro dvě stě lidí, udělám oslavy po skupinkách. V mnoha lidech ani nevím, s kým se vůbec bavit, takhle to bude lepší.

Většina hostů budou patrně fotbalisté, že?

Čeká mě hlavně skupina mé fotbalové generace, také jako funkcionář jsem zažil hodně trenérů, ať už to byli Karol Dobiaš, Franta Cipro, Vladimír Táborský, Karel Jarůšek, Karel Večera, tyhle kluky chci pozvat. I Tonda Panenka přislíbil, že přijede, dostane se určitě na lidi z fotbalového prostředí.

Jak se cítíte při takovém jubileu?

Asi jsem si uvědomil, jak to vždycky říkali vrstevníci přede mnou, že konec utíká hrozně rychle. To mohu potvrdit. (smích)

Zranění kotníku už vás v posledních letech nepouští na hřiště, ještě aktivně sportujete?

Měl jsem nějaký problém, ovšem cítím se dobře. Sice už ani tenis nehraju, ale pokud to šlo, chodil jsem jednou dvakrát týdně plavat.

Posbíral jste mnoho významných individuálních cen, pomohl jste k mistrovskému titulu. Co považujete za největší úspěch vaší kariéry?

Stal jsem se fotbalistou roku, dvakrát nejlepším střelce ligy, v anketě Deníku Rovnost jsem byl vyhlášen Zbrojovákem století. Všechno mě těší, ale vždycky jsem zdůrazňoval, že jsem kolektivní hráč, čemuž odpovídá, že jsem měl sto dva asistencí, nebyl jsem jen střelec. Jako hráč i funkcionář jsem kladl důraz na kvalitní kolektiv.

Ten se v Brně sešel v sezoně 1977/1978, kterou jste zakončili jediným titulem v klubové historii…

Samozřejmě kolektiv se nedá budovat z roku na rok. Už trenér Havránek udělal kvalitní a zásadní základ, trenér Masopust to potom doladil příchodem Janečky, Dvořáka, Mazurovým návratem z vojny, z Karla Jarůška udělal středního ofenzivního záložníka. To byly tahy, které potom logicky pomohly mužstvu k titulu, ovšem tvorba týmu trvala skoro deset let.

Přestože jste nasbíral 21 startů v československém národním týmu, evropský titul z Bělehradu v roce 1976 vám unikl. Pořád to mrzí?

V útoku nastupovaly dvojice Švehlík-Masný ze Slovanu, Gajdůšek-Nehoda z Dukly Praha, Petráš z Interu. Vnímal jsem, že konkurence byla velice kvalitní a nedostal jsem se do nominace na Bělehrad. Asi mi ublížila neproměněná šance v kvalifikaci v Bratislavě proti tehdejšímu Sovětskému svazu, to byl asi klíčový moment. Ale tak to chodí ve sportu, ve fotbale i v hokeji, někdy se jedinec může vnitřně cítit jemně ukřivděný.

Nutí vás narozeninové oslavy k ohlížení za bohatou kariérou?

Každý má vzpomínky, ale tolik to v hlavě neřeším, život jde dál. Momentálně mi chybí fotbalové zápasy, přenosy, každodenní kafe s kamarády, bývalými hráči fotbalu a hokeje.

Fotbal pořád tvoří nedílnou součást vašeho života, že?

Ano, chybí mi debata o něm. Každý se teď baví jen o nemocích, o současném problému. Málokde narazíte na někoho, kdo mluví o něčem jiném. Asi nás všechny unavuje, že se o tom bavíme.

Rozehrají se podle vás ještě profesionální fotbalové soutěže?

Čtu různé názory, UEFA určitě tlačí, aby se soutěže dohrály. Myslím si, že rozhodnou Anglie, Německo, Španělsko, Itálie, pokud se tam fotbal dohraje, musí se dohrát i u nás.

Z pozice dlouholetého hráče Zbrojovky si jistě přejete, aby se pokračovalo. Brnu patří třetí příčka ve druhé lize…

Líbil se mi názor Jaroslava Starky z Příbrami, který řekl, že se dá liga rozšířit o čtyři mančafty, což by Brnu vyhovovalo, stejně tak Pardubicím a Jihlavě. Nesestupovalo by se, v první lize by bylo dvacet mančaftů, nehrála se nadstavba, ale odehrálo by se třicet osm zápasů místo pětatřiceti. Jako Brňákovi by se mi líbilo, že by Zbrojovka automaticky postoupila.

Nevěříte postupu sportovní cestou?

Nevím, pořád vycházím ze současné pozice a dívám se na kádr, jaký Zbrojovka má. Dohrání bude vyloženě o čtyřech mužstvech s Hradcem, Jihlavou, Pardubicemi. Víme, že z prvního místa se jde přímo, pro druhého a třetího následuje baráž. To bude pěkný oříšek, už byl loni s Příbramí.

Ale na první Pardubice schází Zbrojovce jenom čtyři body.

Brno si samozřejmě zaslouží první ligu. Je malá tragédie, že poslední dva roky je Zbrojovka ve druhé lize. Všichni Brňáci by klubu postup přáli, já samozřejmě taky, ale nejsem úplně vnitřně přesvědčený o síle kádru…

Vaši potomci se vydali také sportovní cestou, dělají vám radost?

Jsem na všechny tři hrdý, jsou to slušní lidé, výchova snad byla kvalitní. Nejstarší Michal musel se sportem skončit kvůli těžkému zranění, ale vyučuje angličtinu, aerobik. Karel ještě hraje v Prostějově, kde už začíná funkcionařit, jaro snad odehraje i ve čtyřiceti letech ještě na hřišti. Na holku (Barbora Kašpárková – pozn. red.) jsem taky pyšný, hraje druhý rok německou basketbalovou bundesligu v Halle, kde podepisuje další smlouvu. Z dětí mám radost.

Karel Kroupa



Narozen: 15. dubna 1950 v Brně

Sport: fotbalový útočník

Kariéra: Sokol Bosonohy, Spartak Královopolská, Dukla Tábor, Zbrojovka Brno, Gottwaldov, nižší rakouské soutěže



Největší úspěchy: titul mistra Československa se Zbrojovkou 1978, fotbalista roku 1977, člen klubu ligových kanonýrů, 2x král ligových kanonýrů, 9x nejlepší střelec klubu, 4 sezony v řadě aspoň 16 branek, čtvrtfinalista Poháru UEFA

První liga: 277 zápasů/118 gólů

Reprezentace: A tým – 21/4, B tým – 1/0, OH tým – 1/2, U23 – 11/5



Rekordy ve Zbrojovce: nejvíc ligových gólů (118), nejvíc gólů v evropských pohárech (8), nejčastěji nejlepší střelec (9x), nejvíc ligových hattricků (7), nejvíc ligových sezon s dvouciferným počtem branek (5), nejvíc ligových sezon v řadě s dvouciferným počtem branek (4), nejvíc ligových sezon v řadě s aspoň 1 hattrickem (4), nejvíc ligových gólů na domácím hřišti (90), nejvíc ligových gólů na soupeřových hřištích (28)

Rodina: synové Michal (44) a Karel (39), dcera Barbora Kašpárková (27)