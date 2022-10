Společně v sestavě rezervy Lokomotivy včera obě hráčky pomohly k demolici Okříšek 12:2. Velebová zapsala dvě branky, celkově jich v nové sezoně už má pět. „Cítím se teď skvěle a jsem ráda, když mohu týmu pomoci gólově,“ pochvaluje si.

I přes vysokou výhru ale na svém výkonu dokázala najít chyby. „Nebyl to úplně špatný zápas, ale určitě bych mohla podat ještě lepší výkon, rozdat třeba víc gólových přihrávek a být víc v pohybu a nabídce,“ jmenuje Velebová.

B tým zatím v divizi neztratil ani bod a po šesti kolech vévodí tabulce s působivým skóre 43:10. „Chceme fotbal hrát především pro radost. Jak je to teď, nám hodně vyhovuje,“ podotýká Konečná.

Přesto ale brněnský celek nemá v plánu zbytečně ztrácet body. „Zatím jsme stoprocentní, ale určitě bychom rády soutěž opět vyhrály,“ burcuje Velebová.

Přestože hráčky mají vysoké ambice, chtějí se hrou především bavit. „Dřív jsem se chtěla fotbalem živit. Dnes už mi stačí hlavně hrát, co nejdéle to půjde, a aby to pro mě byla především zábava a ne povinnost,“ líčí mladší z kolegyň, která nastupuje ve středu zálohy nebo v útoku.

Určitě to ale neznamená, že by fotbalistky neměly sny, kterých by stále chtěly dosáhnout. „Mé největší momenty už jsou možná za mnou, ale pokud bych u toho ještě mohla být, tak bych se ráda s A týmem dostala do první trojky v tabulce. To by nám totiž zajistilo postup do Ligy mistryň,“ sní Velebová.

Ta už se navíc pár měsíců nevěnuje pouze hraní, ale vrhla se i na trenérskou kariéru. „Mám velké cíle. Momentálně se trenérsky věnuji kategorii mladších žákyň na Lokomotivě a mám UEFA B licenci. Do budoucna bych se ráda přihlásila na áčkovou licenci. Mým cílem je trénovat A tým žen a ráda bych se propracovala k ženským mládežnickým reprezentacím,“ vypráví.