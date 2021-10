Naráží přitom i na zkušenosti své a svých vrstevníků. „Nevím o žádném spoluhráči, který by se s takovými problémy potýkal. Hlavičkování k fotbalu neodmyslitelně patří. Setkal jsem se samozřejmě také s voly, ale u těch za to hlavičky nemohly,“ glosuje s úsměvem osmašedesátiletá legenda.

Fotbal si bez hlavičkových soubojů vůbec nedokáže představit. „To už můžou zrušit ofsajdy. Jak by to vypadalo, kdyby byla nařízena standardní situace a fotbalisti nemohli zakončovat hlavou? Taková hra by neměla logiku. Jak by taky penalizovali hlavičku?“ klade otázky Jarůšek.

Sám přitom podobné souboje nevyhledával. „Od toho jsme měli v týmu jiné kluky. Byli tam výborní hlavičkáři, kteří měli svůj styl vyloženě založený na kvalitním hlavičkování. Někteří nebyli až tak dobří, pak byli i vyloženě horší a já byl ze všech nejhorší,“ přiznává sebekriticky Jarůšek.

Podle něj není zákaz hlavičkování reálnou variantou ani v budoucnu. „Předpokládám, že ten, kdo něco takového navrhuje, vychází z nějaké studie a tak by mě zajímalo, odkud ta studie pocházela a celkově, jak vypadá. Nevěřím, že k zákazu hlavičkování kdykoliv v budoucnu dojde,“ doplňuje bývalý legendární záložník, jenž si později vyzkoušel i trenérskou dráhu.