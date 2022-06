V Košicích měl brankáře Dominika Kunického a kompletní pětku ve složení Patrik Levčík, David Macko, David Presl, Bohumír Doubravský a Tomáš Pospiš. Před vyřazovacími boji je doplnil i druhý brněnský gólman Lukáš Zrzavý. „Musíme si s tím poradit, ale je jasné, že mužstvům s více reprezentanty, jako jsou Brno nebo Staropramen Praha, pauza určitě uškodila. Půlka našich reprezentantů měla zdravotní potíže a během mistrovství, kdy se kromě jednoho volného dnu každý den hrálo, nebyla možnost zranění doléčit. Také jsme neměli příležitost udělat žádný trénink, když na Euru bylo sedm hráčů z Brna,“ podotkl Táborský.

Pražský celek se ocitl v opačné roli, přípravu neměl narušenou reprezentačními povinnostmi. „Kluci jsou stále v sezoně, takže herní tempo v sobě pořád mají. Navíc jsme se sešli na tréninku a řekli si něco k taktice na Brno,“ uvedl pražský trenér Jakub Kotek.

Navíc mohl v televizi vypozorovat, jak na tom brněnští hráči jsou. „Na Euru jsem koukal skoro na každý zápas. Určitě se to nedá srovnávat s naším vzájemným zápasem s Brnem. Myslím si, že našim Euro nevyšlo a ani hráči Brna nepředvedli nic extra, ale určitě kvalitu mají a čeká nás těžké utkání,“ doplnil.

Koráb s Brnem se utkají vůbec poprvé v historii Superligy malého fotbalu. A rovnou půjde o postup do Superfinále v Boskovicích. „Brno jsem naživo hrát neviděl, jen to, co je dohledatelné na internetu. Má určitě kvalitní mužstvo a výsledky to jen potvrzují, hráči jsou sehraní. Určitě jsme se společně snažili najít způsob hry, který by na Brno mohl platit, bude potřeba být zodpovědný hlavně v obraně,“ upozornil Kotek.

Brněnský kouč neponechal nic náhodě a sledoval naživo čtvrtfinálovou odvetu Korábu s Baníkem Ostrava, v níž pražský celek postoupil až po pokutových kopech. „Byli jsme tam s asistentem Patrikem Levčíkem, protože postupující mužstvo z tohoto duelu na nás šlo do semifinále. Sledoval jsem hru Baníku, kolega si vzal na starost hru Korábu. Tak uvidíme, co Levča vypozoroval…“ usmál se Táborský. „Na Korábu je také velmi malé hřiště, čeká nás vlastně úplně jiný sport, než který byl k vidění na Euru,“ dodal.

Jeho svěřenci jsou jednoznačně favorité semifinálového duelu, jehož odveta se uskuteční v pondělí od osmi hodin večer v Brně. „Určitě jsou favorité. Role outsidera nám nedělá problém. Nám to paradoxně může pomoci, protože to vnímám tak, že Brno musí, ale my můžeme. Klukům věřím, že mají kvalitu na to se porvat a zabojovat o finále,“ vyhlížel Kotek.

Jeho protějšek se papírovými předpoklady nezabývá. „Jdeme zápas od zápasu, jestli jsme favorit, nebo ne, to neřešíme,“ hlesl Táborský, který neupozorňuje na individuality v dresu Korábu. „Zaměřujeme se na soupeře jako na celek, ne na konkrétní hráče. Ale hlavně se chceme prosadit vlastní hrou,“ prohlásil brněnský kouč.

Podobně to vidí trenér Korábu, když má vyjmenovat největší nebezpečí v dresu soupeře. „Na nikoho upozorňovat nebudu. Musíme se připravit na Brno jako celek, jelikož všichni hráči, kteří nastupují, mají svou kvalitu,“ poznamenal Kotek.