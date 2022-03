Ten do světa velkého fotbalu vykročil v devadesátých letech právě ve Zbrojovce. „Za první podepsanou smlouvu šla samozřejmě nějaká korunka do kasy. Byla to klasika, peníze se dávaly fakticky pořád. Pokladník byl ten nejlepší a nejvysmátější člověk v kabině. Platila se každá hloupost. Gól, narozeniny…“ přiblížil Siegl

Spoluhráči nepohrdli ani naturáliemi. „Každý občas donesl nějakou sladkost, chlebíčky, to bylo běžné. Když padl hattrick, autor se pošťuchoval, že ho to bude něco stát. Flaška se do kabiny ale nenosila. To by trenér Uličný asi horko těžko rozdýchával,“ usmál se.

Pití se hráči dočkali na týmových večeřích. „Dotyčný tam zaplatil rundu piva nebo něco podobného. Chodili jsme pravidelně bez ohledu na narozeniny nebo hattricky. Nevím, zda to funguje i dneska. Pokud ne, je to škoda. Měli jsme dobrou partu, po každém utkání jsme rozebírali situaci. Pokecalo se o zápase, vyříkaly se kolikrát i nepříjemné věci a druhý den se jelo od čistého stolu,“ vyzdvihl šestačtyřicetiletý rodák ze Šternberka.

Srovnávat může také s oslavami v Rakousku, kde na profesionální úrovni strávil dva roky v tamějším Kapfenbergu a několik dalších sezon v nižších soutěžích. „Rakušané jsou na tyhle věci náruživější. O každém hráči tam vědí, kdy má přesně narozeniny a uspořádají mu oslavu. To v Česku nebývá. Když jsme měli večeři po zápase se Salcburkem přímo na stadionu a kluci s trenéry mi v němčině začali zpívat a přát, hleděl jsem jak puk. Všechno to bylo připravené,“ zavzpomínal bývalý juniorský reprezentant.

Na druhou stranu ne vše bylo pod Alpami v centru pozornosti. „Byli tam hráči ze všech koutů světa a každý si jel na svém písečku. Odtrénoval, odehrál, dal si povinnou večeři a šel domů. Když dal někdo čtyři góly, v kabině se to neřešilo. Asi se to však liší tým od týmu. Slyšel jsem, že v top vídeňských klubech to znamenalo finanční vzpruhu pro pokladnu. Od nás se nic takového nevyžadovalo. V nižších soutěžích už to potom bylo všechno volnější, asi tak jako u nás. Za hattrick se platilo pití,“ porovnal Siegl.

Dnes už kolem sebe zase slýchá češtinu. Jako hrající kouč vede v I. B třídě Vilémovice s kádrem plným bývalých zbrojováků. „Je to trošku o něčem jiném než profesionální fotbal. Jsou tu zkušení kluci, co pracují a mají rodiny. Fotbal dělají víceméně z lásky, jedeme v jiném režimu. Narozeniny se točí okolo chlebíčku a tataráku a vždy se donese flaška. Z té je možné si cvaknout i před trenérem, tedy přede mnou,“ uzavřel se smíchem.

JAROSLAV GALBA