V době, kdy se incident v mezinárodním utkání stal, vedla Slavia nad skotským mistrem 2:0. Do konce zápasu zbývalo jen pár minut. „Kamara to podle mě řešil jen kvůli tomu, že prohrávali,“ myslí si Fall, který odehrál i jedenáct zápasů v nejvyšší české soutěži.

Finský hráč Kamara po utkání napadl Kúdelu v útrobách stadionu, za což nyní dostal stopku na tři utkání. Situaci vášnivě řešil i jeho trenér Steven Gerrard. „Rangers museli hledat nějakou chybu, proto to řešili i po zápase. Mně to přijde zbytečné, když jsou dospělí a profesionálové, měli by se chovat jinak a ne takhle,“ má jasno Fall.

Jak se měl podle něj finský reprezentant zachovat poté, co mu Kúdela při utkání cosi zašeptal? „On je profík a mohl si ta slova vzít osobně, ale neměl to ani nikomu říkat. Na hřišti se děje hodně věcí, s někým se tam hádáš nebo si nadáváš, ale měl si to nechat pro sebe," praví Fall.

Ten v České republice žije už víc než deset let a s rasismem se zde také setkal. „Vždycky můžete potkat někoho opilého, kdo vám řekne, že jste negr. Takové lidi ale neřeším, mají to v hlavě jinak. V kabině nebo na hřišti jsem se s ničím podobným nesetkal," líčil už v dřívějším rozhovoru Fall.