Alespoň na chvíli se do Přerova vrátila druhá fotbalová liga a dobrá atmosféra slušně zaplněného Městského stadionu. A kdo by to byl čekal, domácí Viktorka v poslední desetiminutovce prohrávala ve 2. kole MOL Cupu s Líšní 0:1 a do vápna favorita létalo několik nebezpečných centrů. Ty však druholigový soupeř ustál a nakonec odjel s postupem za výhru 2:0.

Jan Kvapil. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

Přerované šli do zápasu s jasným cílem – hlavně si netrhnout ostudu. A to se jim rozhodně podařilo zejména zásluhou perfektního výkonu brankáře Jana Kvapila. „Těšil jsem se na to hodně. Je to konečně porovnání s nějakou lepší ligou, tohle už jsou profesionálové. Pořád jsme si do hlavy dávali, že to bude rychlejší než divize, budou tam jiné kvality. To nám soupeř ukázal,“ pochvaloval si domácí hrdina utkání.