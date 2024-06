Český fotbal v těchto dnech řeší hvězdný přestup kapitána pražské Sparty Ladislava Krejčího do španělské Girony. Aby taky ne. Z Letné odešel rodák z Rosic za přibližně dvanáct milionů eur, a stal se tak nejdražším českým stoperem historie. Dospělý fotbal přitom jako první ochutnal ve Zbrojovce Brno, kde si 2. října 2016 v sedmnácti letech odbyl ligový debut proti svému osudovému klubu Spartě. Šanci mezi dospělými mu jako první dal tehdejší kouč Zbrojovky Svatopluk Habanec. „Laďovo velké pozitivum bylo, že když přišel do kabiny, hned se chtěl s každým bavit a komunikovat. Byl sebevědomý a bylo vidět, že bude lídr. I když se mi dodnes úplně nelíbí ta jeho agresivita v obličeji, kterou při některých soubojích a situacích má," přiznává Habanec.

Ladislav Krejčí (na snímku vpravo) při jednom ze svých prvních ligových utkání za A tým Zbrojovky. | Foto: Deník/Lubomír Stehlík

Právě sebevědomí ale Krejčímu v kariéře podle něj výrazně pomohlo. „My jako Češi jsme málo sebevědomí, přitom hraje velkou roli. A teď je Laďa ve fázi, kdy to přetavil i v tu kvalitu. Při standardkách je to opravdu výborný hráč a v české lize skutečně rozdílový. Ať už nastoupil na jakémkoliv postu, všude uspěl," ocenil Habanec i Krejčího herní kvality.

Právě Zbrojovka je vedle Sparty pro Krejčího osudovou štací, vždyť v Brně se vyvíjel po přesunu z mateřských Rosic od devíti let až do dvaceti, kdy v roce 2019 přestupoval do Sparty. Dospělý fotbal Krejčí okusil už jako sedmnáctiletý a pod Habancem nastoupil do třinácti prvoligových zápasů v sezoně 2016/2017, kdy zkušený kouč Zbrojovku vedl, načež byl v srpnu 2017 odvolaný.

Krejčího rozhovor po prvním zápase za A tým, v němž Zbrojovka remizovala se Spartou 3:3

Zdroj: Youtube

„Nemusel jsem jeho sebevědomí tehdy nijak usměrňovat, starší kluci by ho rychle umravnili a on byl sám takový, že by si nic nenechal líbit. I díky tomu a jeho výkonům ho i právě ti zkušenější hráči respektovali. Už jako mladík vynikal týmovostí, dokázal navigovat hráče nebo byl schopný se s nimi domluvit, co je potřeba. Komunikace je u těch lídrů patrná už od brzkého věku a to byl i jeho případ. Mrzelo mě pak, že pod koučem Pivarníkem nedostával tolik příležitostí, možná se pak v Brně trochu zbrzdil," přemítal Habanec.

Ve španělské Gironě může podle něj Krejčí udělat další krok vpřed. „Je to samozřejmě posun, Girona udělala ve španělské lize abnormální výsledek, když skončila třetí. Laďa tam určitě bude vidět a nastala pro něj vhodná chvíle se posunout. Trenérovi se evidentně hodí do systému," zhodnotil Habanec Krejčího přesun do Španělska.

Zbrojovka má nového trenéra. Přichází kouč, který vedl Žilinu

Zkušený kouč, který se v létě po třech letech v Kuřimi přesouvá do Ústí nad Labem, kde bude trénovat třetí ligu, měl pod rukama i další hvězdné hráče v začátcích jejich kariér. „Tím prvním byl Edin Džeko. Ne že by to byla moje zásluha, ale Edin byl opravdu extra střelec. Takový hráč se u nás vidí málokdy. Je to i vynikající člověk a pořád si zdvořilostně napíšeme (Džeko nastupuje za turecký klub Fenerbahce Istanbul - pozn. red.). Druhým byl Martin Fenin, který bohužel prožil až příliš raketový vzrůst a tu slávu neunesl. Trochu ulítl, kam neměl, ale mám ho rád a věřím, že fotbalu ještě něco přinese ať už jako agent nebo trenér," uzavřel Habanec.