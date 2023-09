Už před rokem sahali v Zaměstnanecké lize Deníku po postupu, ve čtvrtek na hřišti brněnské Sparty se o něj fotbalové mužstvo SAKO Brno pokusí znovu. „Ambice by měly být vždycky, ale hlavní je dojít co nejdál a užít si to,“ říká kapitán týmu Martin Motyčka.

Kapitán týmu SAKO Brno Martin Motyčka | Foto: archiv

Co rozhodlo, že jste se přihlásili do turnaje?

V tom posledním ročníku nám postup unikl smolně a na poslední chvíli. Tak to letos chceme napravit a postoupit co nejdál.

Co byl váš dosavadní největší sportovní zážitek?

Sice to není fotbalový zážitek, ale asi ten největší a nejlepší. Vyhrát hokejbalovou amatérskou ligu se všemi možnými sportovci v týmu.

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

Asi Vaška Černého. Líbí se mi jeho styl hry a myslím si, že svojí hrou reprezentaci dost pomáhá a ještě určitě pomůže.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Bylo by to velice překvapivé, ale velmi dobré. A určitě bych se chtěl podívat do Anglie na Arsenal.

Komu fandíte, jste v týmu zajedno?

Oblíbený tým mám Arsenal. A v týmu by to mělo být „jeden za všechny, všichni za jednoho“, jinak to nemá smysl.