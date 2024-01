Na jedné straně radost z dobrého vstupu do zápasové části zimní přípravy, na té druhé roztrpčení z nejhoršího výkonu posledních dní. Zajímavé střetnutí nabídlo sobotní dopoledne, na umělé trávě se totiž utkalo divizní béčko Líšně se třetiligovým Startem. Tým ze čtvrté nejvyšší soutěže si ale na favorita vyšlápl a zaslouženě jej zdolal 3:1.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) v přípravném utkání zdolali třetiligový Start 3:1. | Video: Deník/Jakub Tručka

Utkání se od úvodu hrálo ve velmi vysokém tempu, čímž už připomínalo mistrovský zápas. Náročný styl více seděl domácí Líšni, která si v úvodním zimním duelu ihned dokráčela pro výhru. „Takhle prostě hrajeme. Napadáme celý zápas, makáme, dokud nám vydrží síly, takže musíme mít takovou kondici, abychom to zvládli. Tentokrát se to povedlo nějakých sedmdesát minut, v organizaci hry kluci utkání zvládli velice dobře,“ pochvaloval si kouč divizního týmu Michal Kugler.

U jeho protějška panovaly po konci utkání naprosto odlišné pocity. „Zápas se nám vůbec nevyvedl. Jak výsledkově, tak především herně. Bylo tam hrozně moc špatných věcí, takže bych nejradši na to co nejdřív zapomněl a od nového týdne se začal připravovat podle plánu, který máme,“ podotkl trenér Startu Milan Frimmel.

Pro jeho svěřence bylo kritické především rozmezí 28. a 30. minuty, kdy inkasovali hned dvakrát. Nejprve se z penalty prosadil Lamine Fall, jen o pár desítek vteřin později zvyšoval Richard Dostálek. „Kádr sice nemáme tak široký, ale kluci už se těšili na balon a na zápas, protože jsme čtrnáct dnů jen poctivě běhali. Hráči zvládli obrovské množství kilometrů, ale proti Startu nám to vyšlo,“ těšilo Kuglera.

Start sice ihned v úvodu druhé půle snížil, na víc už se ale nezmohl. Na konečných 3:1 upravil v 61. minutě Marek Daněk. „Nemyslím si, že by nás domácí uběhali, i když mají svou kvalitu, kterou ukazují i v divizi. Sobotní utkání ale bylo o nás. Máme v kádru hráče, kteří si s tím měli poradit, ale tentokrát to vůbec nevyšlo, bylo to celé špatné,“ hlesl Frimmel.

Oba týmy do zápasu nasadily hned několik hráčů, kteří jsou v jejich kádrech nově, sehraněji však vypadali domácí. Start opět trápila defenziva, ve čtyřech přípravných zápasech dostal třináct branek. „Je to samozřejmě stále jen příprava, ale ani v ní nechceme dostávat tolik gólů. Na druhou stranu se musíme podívat, proti jakým soupeřům jsme hráli (Start se utkal s Kroměříží nebo s Prostějovem – pozn. red.), v zápasech s druholigovými mančafty se ukázalo, že jejich kvalita je někde jinde,“ doplnil lodivod třetiligového nováčka.

Naopak pro Líšeň šlo o ideální zápasový vstup do zimní přípravy, ve které vyzve ještě další dva třetiligové soupeře – zlínskou rezervu a Blansko. „Tušili jsme nebezpečí toho, že soupeř už měl odehrané tři zápasy v přípravě, zatímco my žádný. Zase ale Start hrál i ve středu, takže výhru nepřeceňujeme. Líbily se mi výkony některých kluků, ale hlavní je, abychom hráli dobře týmově,“ upozornil Kugler.