Do Zbrojovky zamířili gólman Martin Šustr, záložníci Adrián Čermák, Jan Hladík, hostování skončilo Marku Vintrovi, Ondřeji Bačovi i Michalu Suchému. „Je obrovský problém okamžitě nahradit tolik hráčů, rozhodli jsme se jít cestou kluků, kteří tady zůstali. Přichází sázka do budoucnosti, máme mladší ročníky,“ přiblížil Valachovič, jenž na podzim vystřídal na lavičce Miloslava Machálka, kterého přetáhla Zbrojovka.

Líšni schází také šikovný gabonský středopolař Guy Reteno Elekana, který čeká na vízum. „Splnili jsme, co bylo třeba, má volný vstup do České republiky. Není v naší moci uspíšit čekání na vízum. Nevím, jak dlouho bude trvat vyřízení, zařizuje to jeho manažer,“ sdělila organizační vedoucí mužstva Dagmar Wallová.

SÍLA V OFENZIVĚ

Do jarní části sezony tak klub vyrukuje s pěti posilami. „Ze jmen, která fanoušci neznají, budou v Líšni rezonovat nejméně dvě jména ofenzivních hráčů: Marek Matocha a Tomáš Vasiljev,“ upozornil na spoluhráče kapitán Jan Hlavica.

Vasiljev přišel na hostování z prvoligového Slovácka, Matocha přestoupil z Vyškova. „Noví hráči jsou víc motivovaní. Na jaře nastoupí ambiciózní, dravý a hladový tým, který bude trápit každého,“ slíbil zadák Hlavica, který i přes zájmy prvoligových klubů zůstal v Brně.

Přestože od spodku tabulky má Líšeň třináctibodový odstup, její cíl se před jarem se nemění. „Nemám zájem hrát druhou ligu jen rok. Chceme se udržet a stabilizovat kádr,“ vyslovil přání předseda klubu Karel Hladiš.

V sedmnáctém kole se Líšeň představí v neděli od půl třetí odpoledne v Hradci Králové. „Na nováčka má hodně bodů, ale určitě se nenechá uchlácholit. Musíme být připravení na nové, neokoukané tváře. Přesto věřím, že s podporou fanoušků první kolo zvládneme,“ prohlásil trenér Votroků Zdenko Frťala na adresu Líšně.

Podzimní vzájemný duel na jihu Moravy skončil 3:3.