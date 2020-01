V minulém roce toho stihli dost. „Last minute“ postup do druhé ligy, kde coby nováček udivovali. Fotbalisté Líšně rozhodně nezpychli. Naopak. S pokorou se připravují na druhou polovinu sezony. Cíl je pořád stejný: záchrana. „Čím dřív se to povede, tím líp,“ říká líšeňský kapitán a šéf obrany Jan Hlavica.

Milan Valachovič. | Foto: Jaroslav Kicl

Na začátku zimní přípravy Líšeň počítá ztráty klíčových hráčů. Zatím odešli na přestup ofenzivní univerzál Jan Hladík a defenzivní štít Adrián Čermák. Oba zamířili do Zbrojovky, kam si je vyžádal brněnský kouč Miloslav Machálek, jenž ze začátku sezony vedl právě Líšeň. „Co se týče odchodů, je to vše,“ praví líšeňský trenér Milan Valachovič. „Pokud nám tedy Brno nezajede ještě do Hlavici,“ podotýká.