Činili se zejména ofenzivní hráči. Líšeň smetla třetiligový slovenský celek 9:0. Čtyři góly nasázel útočník Martin Zikl, dvakrát se prosadila nová akvizice na kraj zálohy Tomáš Vasiljev a po jedné trefě přidali forvardi Michal Dočekal, Jan Silný a obránce Ondřej Ševčík.

Brňané předvedli diametrálně odlišný výkon než proti Kroměříži. „Prohra přišla ve vhodnou chvíli, pomohla nám. Kluky probudila a nabudila,“ těšilo Valachoviče.

Ten proti slovenskému soupeři viděl, že hráči bojovali o svá místa. „A tak to má být. Klukům jsem říkal, že začal konkurenční boj o pozice v sestavě do ligy. Vždyť začínáme už za dva týdny,“ podotkl líšeňský stratég.

Proti Interu se představil poslední dílek zimní doplňovačky kádru – Tomáš Vasiljev. Pětadvacetiletý křídelník přišel na hostování do konce sezony ze Slovácka. „V Líšni na mě zatím všechno působí skvěle. V klubu jsou ke mně všichni vstřícní a pomáhají mi,“ pochvaloval si odchovanec Sigmy Olomouc.

S ním má Líšeň nyní hned osm ofenzivních hráčů. „Je pravda, že vepředu máme přetlak. Řešíme to, ale uvidíme. Do konce února se rozhodneme, zda ještě někoho pošleme třeba na hostování do třetí ligy,“ líčil Valachovič, který prozradil, že směrem dovnitř je kádr uzavřený.

KDO PŮJDE Z KOLA VEN?

Nyní zbývá už pouze ideálně sestavit ofenzivní vozbu. O místa se uchází tihle kandidáti: Zikl, Dočekal, Vasiljev, Silný, Tomáš Machálek, Ondřej Vintr, Adam Fila a Jaroslav Málek, který může hrát i ve středu hřiště.

Každý hráč chce co nejvíc hrát, a když nemá dostatečný prostor, nemusí to dělat v kabině dobrotu.

Podle slov Valachoviče se dá soudit, že někdo ze zmíněných hráčů se ještě přesune na hostování do jiného týmu.

O místo bojuje i Dočekal, který do Líšně přišel v zimě na zkoušku, a uspěl. Předtím hrával rok v Rakousku. „Šlo o soutěž na úrovni mezi divizí a třetí ligou u nás,“ líčil třiadvacetiletý útočník.

Rakouské angažmá si pochvaloval. „Hodně se tam bojuje, fotbal je dost soubojový. Ale když pak doplní tři hráče, kteří to umí, hraje se na úrovni, která se blíží spíš ke třetí lize než k divizi,“ podotkl Dočekal, jenž měl do Líšně zamířit už v létě, ale přesun odložil.

Africké duo stále není k dispozici:

Na podzim patřil ofenzivní křídelník Guy Reteno Elekana ke stěžejním hráčům fotbalové Líšně při premiéře ve druhé lize. Jenže gabonský hráč překročil povolené datum víz, obdržel trest, a musel se tak vrátit do své vlasti. Brněnský celek situaci neustále řeší. „Aktuálně víme, že mu prominuli trest a čeká na udělení nového víza,“ prozradil líšeňský trenér Milan Valachovič. Ale kdy bude Reteno Elekana zase k dispozici, ještě neví. „Víte, s africkými státy je to v tomhle ohledu nesmírně složité. Mají s tím problémy i kluby z první ligy,“ podotkl stratég. Ten nemůže počítat ani se senegalským středopolařem Laminem Fallem, jenž na podzim odehrál za Líšeň jen jeden soutěžní zápas. Pak si zranil koleno, se kterým byl na operaci, a k týmu se měl připojit právě na zimní přípravu. „Jenže s Lamim to vypadá špatně, protože má poškozenou chrupavku. Byl na léčení, ve kterém bude pokračovat, ale zatím se vůbec nezapojil do přípravy. Jen dvakrát trénoval, jenže koleno ho limitovalo,“ uvedl Valachovič.