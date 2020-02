Už za měsíc se znovu roztočí druholigový kolotoč. Fotbalová Líšeň se po zdařilé podzimní jízdě vypořádávala s odchody klíčových hráčů. Na začátek zimní přípravy si pozvala osm hráčů na testy, které už skončily. Čtyři uspěli a vybojovali si angažmá v brněnském klubu. „Všichni, kteří se objevili v posledních dvou duelech, zůstanou,“ potvrdil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Brno 1.2.2020 - SK Líšeň - Peter Šenk | Foto: Deník / Attila Racek

Mezi nimi je i zadák Peter Šenk. Do Líšně přišel z divizního Lanžhota. „Pro mě jde o velký skok ze čtvrté ligy do druhé. Je to náročné, ale jsem za tuhle šanci rád a doufám, že se trenérovi odvděčím na hřišti,“ líčil.