Obhájci titulu nastoupí na jeho hřišti k prvnímu utkání v úterý od osmi hodin večer. „Myslím, že každý mančaft, který se do play-off dostal, chce postoupit ze čtvrtfinálových bojů do semifinále. Je to taková meta, aby se sezona dala hodnotit pozitivně. Účast v něm totiž zaručí účinkování v superfinálovém dni, ať už v zápase o třetí místo a hlavně ve vlastním finále. Tam se každý touží dostat, samozřejmě včetně nás, proto malý fotbal děláme,“ pronesl brněnský kouč Zdeněk Táborský.

Tito soupeři se ve stejné fázi soutěže potkali také loni. V Příbrami vyhrálo Brno 5:3, doma pak 7:4 a postoupilo. Jak to bude letos? „Šance jsou pro obě strany stejné. Hrajeme od nuly, je to play-off. Zde se může stát cokoli a rozhodně budeme bojovat o postup do semifinále,“ slíbil Lukáš Trnka, předseda Fotbalové asociace malé kopané Příbram, který superligový výběr povede do domácího utkání v roli hlavního trenéra.

Grafika před soubojem Brna s Příbramí.Zdroj: AMF ČR

Brno ovládlo tabulku základní část západní skupiny o skóre před Blanenskem, Partyzan skončil ve východní skupině čtvrtý. „Jdeme sice do čtvrtfinále z prvního místa a Partyzan Příbram ze čtvrtého, ale vyřazovacími boji začíná v podstatě nová soutěž. Nechceme nic podcenit a k zápasům chceme přistoupit zodpovědně, tak jako ke všem v jarní části, které se nám v Pardubicích, Jihlavě a doma s Baníkem podařilo vyhrát,“ uvedl Táborský.

K postupu do semifinále nestačí výhra v jednom utkání, pokud si každý celek připíše po jednom triumfu, nastane prodloužení 2x5 minut, případně penaltový rozstřel. „U nás bude důležité hrát svoji hru a nenechat se pobláznit. Máme kvalitní tým a hráče, takže pokud budou hlavně plnit své úkoly, může to na ně platit. Soupeře musíme dobře dostupovat a nenechat jim moc prostoru. Mají kvalitní tým a hráče,“ poznamenal Trnka.

Brněnský kádr tvoří řada českých reprezentantů, namátkou mistr světa i Evropy Patrik Levčík, evropský šampion David Presl, vicemistr Evropy Bohumír Doubravský, mistr světa do 21 let Dominik Moučka, evropský šampion do 21 let Dominik Kunický… „Nevím, jak to vnímá soupeř, ale osobně si myslím, že má víc hráčů s velkou kvalitou. Například Bohumír Doubravský nebo Tomáš Prokeš mají velmi dobrou koncovku. Eliminovat se to dá jedině dobrou obranou. Být u hráčů včas a nedat jim prostor se prosadit,“ nabádal své svěřence příbramský kouč.

Partyzan má zase věkově nejmladší kádr v Superlize malého fotbalu s průměrem 22,6 let. „Předpokládám od nich hodně pohybu, nasazení a důrazu. V tom se jim chceme vyrovnat a k tomu se prosadit vlastní hrou, malofotbalovou kvalitou i zkušenostmi kádru, který už má něco odkopáno,“ sdělil Táborský a jmenoval několik příbramských jednotlivců: „V kanadském bodování jsou v popředí David Sandr, Ondřej Drašnar a Jiří Junek. V předzápasové přípravě budou naši plejeři na tyto hráče soupeře upozorněni,“ dodal.

Obhájci titulu postrádají dlouhodobě zraněné trio Stanislav Lerch, Čeněk Cenek, Milan Klimeš. „S mužstvem žijí, všichni tři se byli podívat na posledním utkání základní části proti Baníku Ostrava, což mě velmi potěšilo. Ale těžíme ze stabilizovaného kádru, tak to někdy je, že jsou někteří hráči zranění nebo nemůžou hrát kvůli pracovním povinnostem,“ neřešil absence Táborský.

Podobně to má i Příbram. „Máme kvalitních jedenáct hráčů, takže věřím, že jsme připraveni. Aktuálně už jsme spokojeni s tím, jak se rozrostl tým o mladé hráče, jak se stabilizoval a že jsme postoupili do play-off. Další postup bude bonus navíc, o který se rozhodně chceme porvat,“ dodal Trnka.