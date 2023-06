Amatérské fotbalové týmy v regionech sice momentálně mají volno, ale brzy se vrátí k přípravě. Zanedlouho začíná nová sezona, kterou spoustu celků zahájí účastí v Mol Cupu. Týmy z jižní Moravy už znají svůj jízdní řad v předkole. První předkolo se bude týkat pouze vítěze krajského poháru Kuřimi, jež v neděli 23. července nastoupí doma proti Velkému Meziříčí, které sestoupilo ze třetí ligy do divize. Případné soupeře pro první kolo už poznaly také druholigové celky z jihu Moravy Zbrojovka Brno, Líšeň a Vyškov, které už zahájily přípravu.

Fotbalisté Zbrojovky (v červeném) zahájí svou pouť Mol Cupem na hřišti Speřice nebo Ždírce. | Foto: Petr Nečas

Do druhého předkola hraného 30. července se zapojí už i třetiligové a divizní celky. Patrně nejzajímavější souboj se odehraje v Tasovicích, kam přijede nováček MSFL Start Brno, pikantní bude taky jihomoravské divizní derby mezi Bzencem a Lanžhotem. Většinu jihomoravských celků čeká výjezd na hřiště soupeřů. To je i případ Bohunic, které se představí na stadionu vítěze prvního předkola mezi Kostelcem na Hané a HFK Olomouc.

Los divize: na úvod dvě jihomoravská derby, v jaké skupině bude Zbrojovka?

Fotbalisté Znojma vyjedou na trávník Staré Říše, Blansko se vydá do Nových Sadů a Rosice do Skaštice. Hodonín zamíří do Baťova a Břeclav se představí na hřišti Strání.

V prvním kole naplánovaném na 9. srpna už se ukáže i Zbrojovka Brno, kterou čeká výjezd na hřiště vítěze divizního souboje z Vysočiny Speřice - Ždírec. Vyškov začne obhajobu čtvrtfinále z uplynulého ročníku na stadionu vítěze předkola mezi Baťovem a Hodonínem. Líšeň zase zamíří na hřiště vítěze souboje, ve kterém se utká buď Kuřim, nebo Velké Meziříčí s Vrchovinou.

Úvod Mol Cupu



1. předkolo (23.července)

Kuřim - Velké Meziříčí



2. předkolo (30. července)

Tasovice - Start Brno

Stará Říše - Znojmo

Strání - MSK Břeclav

Nové Sady - Blansko

Baťov - Hodonín

Skaštice - Rosice

Bzenec - Lanžhot

Kuřim/Velké Meziříčí - Vrchovina



1. kolo (9. srpna)

Speřice/Ždírec - Zbrojovka Brno

Baťov/Hodonín - Vyškov

Kuřim/Velké Meziříčí/Vrchovina - Líšeň