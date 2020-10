Švancara tak přišel s plánem na tréninkové centrum mládeže, které může v místě legendárního stánku vzniknout. „V Brně je velký nedostatek tréninkových ploch a tady můžou být čtyři travnatá hřiště, které neposlouží jen fotbalu, ale i ostatním sportovním klubům,“ přiblížil Švancara.

O podpoře jeho projektu s názvem Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým rozhodnou v listopadu přímo Brňané v hlasování o participativním rozpočtu. „Město náš projekt odsouhlasilo a je schopné investovat deset milionů korun. Díky hlasování můžeme získat tři miliony už v tomto roce a na jaře začít něco dělat,“ uvedl.

Původní záměr počítal se dvěma etapami, ve druhé by došlo k opravám tribun, do nichž by se umístila potrubí pro zachytávání dešťové vody. To by vyšlo na bezmála čtyřicet milionů korun, představitelé města však nesouhlasili.

Aktuální schválený projekt počítá s vytvořením travnatých ploch o rozloze 7500 metrů čtverečných. „Vzniknou tam dvě krásná hřiště, plus další dvě menší třeba pro žáky. Plocha je velikánská a bez problémů pojme několik týmů najednou. Jednou dvakrát za rok tam lze uspořádat fantastické přáteláky a také koncerty pro několik tisíc lidí,“ sdělil Švancara.

Úprava hřiště vyjde na tři miliony korun, což má pokrýt částka z participativního rozpočtu. Dalších sedm milionů budou stát kontejnerové šatny, studna, nádrže na vodu nebo její úpravna. „Věřím, že v příštím roce můžeme tréninkové centrum otevřít,“ poznamenal Švancara.

O participativním rozpočtu s názvem Dáme na vás rozhodují už počtvrté svými hlasy občané Brna. Město vyčlenilo 33 milionů korun a soupeří o ně 65 projektů. Jeden může stát maximálně tři miliony, takže lidé mohou vybrat nejméně jedenáct návrhů. „Šance na nový moderní fotbalový stadion se každým rokem vzdaluje a udělat z Lužánek alespoň centrum pro mladé hráče různých sportů je bezva nápad. Lehce mi to připomíná pražský Strahov, kde něco podobného už funguje. Určitě projekt podpořím,“ oznámil dlouholetý fanoušek fotbalistů Zbrojovky Jaromír Navara.

Sčítání hlasů začne v neděli a uzavře se na konci listopadu. I kdyby v něm Švancarův projekt neuspěl, iniciátor hodlá pokračovat. „Vidím, že tam jsou i další skvělé věci, ale teď bojuju za náš projekt. Věřím, že máme hodně fanoušků nejen fotbalu, ale i lužáneckého stadionu. Nevzdám se, i kdyby se hlasování nepovedlo,“ pronesl Švancara.

Stadion za Lužánkami přes rok slouží kulturním akcím, trénují tam například hráči amerického fotbalu, lakrosu, frisbee i hokejisté, natáčel se tam také film o Emilu Zátopkovi. „Jako Brňák a fanda fotbalu jsem zklamaný, že se ani za dvacet let po odchodu Zbrojovky z Lužánek na stadionu nic nezměnilo. Posledních pět let se nám daří udržování ohně, jak tomu říkám. Teď je načase posunout to někam jinam,“ prohlásil Švancara.