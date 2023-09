Kolikrát už fanoušci i hráči doufali, že se sliby politiků změní v realitu… Jenže moderní fotbalový stadion v Brně zatím stále zůstává jen na papíře, nebo spíš v počítačových vizualizacích. Po středečním vystoupení představitelů města se objevila nová naděje - fotbalový stadion vznikne na výstavišti místo současného cyklistického velodromu. Zároveň potvrdili, že obnova ikonického stadionu za Lužánkami je utopií.

Fotbalový stadion za Lužánkami v Brně. | Foto: Deník/Marek Berčík

Legendy brněnské Zbrojovky, které v roce 1978 vybojovaly jediný mistrovský titul v historii klubu, se s tím smiřují a vzhlížejí optimisticky k nové variantě stadionu na výstavišti. „Byť jsem podporoval každou akci za Lužánkami, už minimálně deset let jsem nevěřil, že tam nový stadion bude. Pokud by to vyšlo na výstavišti, budu spokojený,“ reagoval bývalý reprezentační záložník Karel Jarůšek.

Chcete vydělat, zlobí se fanoušci. Líšeň však vyšší ceny lístků na Spartu brání

Fotbalový stadion by tak mohl vyrůst vedle víceúčelové haly, jejíž stavba na výstavišti v pondělí oficiálně začala. „Za Lužánkami už si to pamatuje jen naše generace. Myšlenka stadionu vedle hokejové haly není špatná, bude tam vybudovaná infrastruktura, je to pořád střed města a přitom blízko na dálnici. Pokud by město dokázalo postavit stadion na výstavišti, bude to ideální,“ prohlásil legendární útočník Karel Kroupa starší, který ovládl anketu Zbrojovák století.

Stejný názor má také jejich bývalý spoluhráč Jindřich Svoboda, autor zlatého gólu z olympijských her v Moskvě 1980. „Hlavně aby stadion vůbec někde byl, to je důležité. Samozřejmě by bylo ideální, kdyby jako za Lužánkami stály fotbalový a hokejový stadion vedle sebe a lidi přecházeli mezi sporty,“ řekl Svoboda.

Aktuální plán pro nový fotbalový stadion u brněnského výstaviště.Zdroj: Magistrát města Brna

Nejslavnější generace fotbalové Zbrojovky a hokejové Komety se navzájem podporovaly, vždyť jejich stadiony od sebe dělilo několik desítek metrů. „Za nás jsme vylezli ze šatny a přelezli na hokej, stejně to měli kluci z hokeje. Nostalgie stranou, berme realitu. Pokud chceme nový stadion, výstaviště je dobré místo. Co se týká infrastruktury, snad nejlepší z Brna. Dostupnost tam je dobrá jak pro Brňany, tak pro lidi, co přijíždí odjinud. Byl bych šťastný, kdybych se dožil aspoň toho, až začnou kopat,“ přál si sedmdesátiletý Jarůšek, který ve výstavbě stadionů vidí i pomoc pro vyšší návštěvnost veletrhů.

Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Lužánecký stadion i přes snahy fanoušků neutěšeně chátrá a podle vyjádření statiků už není reálné, aby zůstal zachovaný. Legendy se smiřují, že tam se fotbal nevrátí. „Samozřejmě srdce mám pořád za Lužánkami, ale vím, jaké jsou tam obrovské komplikace a myslím, že tam nový stadion nikdy nebude. Pokud by to dopadlo tak, že vyroste u hokejové haly, jsem pro. Nejsem natvrdlý, abych byl proti, pokud není možné postavit stadion za Lužánkami. Za druhé vidím, že už ani Srbská za chvilku nebude vyhovovat pro ligu, natož pro mezinárodní zápasy. Když vidím, jaké se vybudovaly stadiony v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku, jsme na tom jasně nejhůř,“ podotkl brankář brněnských mistrů z roku 1978 Josef Hron.

A připomněl další podstatný důvod, proč Brno nový stadion nutně potřebuje. Současný stánek Zbrojovky v Srbské ulici už taky přestává vyhovovat současným požadavkům. „Máme velký strach, že nebudeme mít kde trénovat. Musí se řešit hrací plocha podle parametrů. Zázemí pro sportovce je aktuálně nevyhovující, takže kdybychom chtěli pořádat mezinárodní utkání, jako v loňském roce kvalifikaci na mistrovství Evropy do jedenadvaceti let, musíme splňovat aktuální mnohem přísnější podmínky. Obnovit je nutné i zázemí pro fanoušky, tedy parkování nebo přístup,“ upozornil sportovní manažer brněnského klubu Zdeněk Psotka.

Brno rozhodlo o novém fotbalovém stadionu. Místo za Lužánkami bude na výstavišti

Městský stánek tudíž potřebuje opravit. „Doufám, že než se v Brně začne s výstavbou nového stadionu, investuje město také do opravy toho stávajícího tak, aby splňoval podmínky. Pokud chceme hrát první ligu nebo evropský pohár, je rekonstrukce naprostá nezbytnost,“ sdělil Psotka.