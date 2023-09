Čtyři kola už za sebou mají týmy hrající pod hlavičkou Malého fotbalu Brno. Při pohledu na tabulku každé soutěže lze najít alespoň jeden celek, který sezonou prochází bez ztráty pomyslné kytičky.

Fotbalisté týmu FC Zebra (ve žlutém) ještě v nové sezoně čtvrté ligy neprohráli. | Foto: Malá kopaná Brno

V ženské lize se to daří obhájkyním titulu z Divoké karty, které naposledy stoprocentní bilanci podtrhly vítězstvím 6:0 nad týmem Nemakej.cz. „Mám takové smíšené pocity, protože jsme měly šance na to, aby mohlo být skóre vyšší. Ale tři body jsou doma,” zhodnotila zápas Alžběta Šuškevičová, které to však přesně pálilo, když k výhře přispěla dvěma góly.

Šest branek vstřelily i hráčky týmu Sport Centrum Srbská, které před sezónou vyhlásily útok na titul. Podle výsledků to zatím vypadá, že oprávněně, neboť naposledy zvládly souboj proti dlouhodobým mistryním z Proklatě dobrých kuřat (6:2). Hráčky Srbské zvládly za čtyři zápasy nasázet dvaatřicet gólů a vedou tabulku ženské ligy.

Stoprocentní bilanci drží v třetí mužské lize Habrůvka. Dvanáct bodů ze čtyř zápasů i pozici nejlépe střílejícího mužstva ligy podtrhla Habrůvka středečním utkáním na domácí půdě, ve kterém porazila Fénix Brno 6:2. S tříbodovou ztrátou zůstává v závěsu za Habrůvkou trojice týmů Sokol Březina, Vamos Amigos a KMK Dynamo.

Čtvrté lize vévodí B-tým prvoligového VPO Protivanov Reds. Ten ve středu zvládl souboj rezerv a nad týmem Hooftrimmer Gunners zvítězil těsně 2:1. Druhým neporaženým celkem ligy je FC Zebra. Té patřil úvod zápasu na hřišti týmu Seacomp, který podtrhla vedoucí trefou. „Myslím, že jsme do zápasu dobře vstoupili. Poté jsme ale nad ním ztratili kontrolu, zbytečně ztráceli balóny a soupeř nás dostal pod tlak. Remíza je nakonec spravedlivá,” zhodnotil za hosty Bernardo Feital, jehož tým zapsal v sezoně druhý nerozhodný výsledek.

Moc přitom nechybělo, aby si SeaComp závěrečným finišem vystřelil vítězství. „Soupeř hrál moc dobře, nakonec jsme jej ale zatlačili a měli více šancí. Ke konci jsme to mohli zlomit na naši stranu, ale to je fotbal a bod bereme,” prohlásil k remíze 2:2 Peter Garláthy.

MARTIN CHROUST