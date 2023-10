Pět týdnů se vyhřívali na čele tabulky, nyní ale přišlo první zaváhání a okamžitý sesun níž. Hráči celku VPO Protivanov Reds přitom měli skvěle rozehrané i utkání šestého kola nejvyšší soutěže, když v poločase vedli nad týmem Lost Stars 3:0. Kolaps ve druhé půli, který lze nazvat i povstáním soupeře korunované pěti brankami do sítě lídra soutěže, však skóre dokonale zvrátily.

Obhájkyně titulu z týmu Divoká karta prožívají menší výsledkovou krizi, podruhé v řadě ztratily body. | Foto: Malá kopaná Brno

Ztracené hvězdy tak získaly cenný skalp, když zvítězily 5:3 a v premiérové sezoně mezi elitou jim zatím patří čtvrtá příčka. Dosavadní překvapivý lídr soutěže po prvním nezdaru klesl na druhou pozici, na prvním místě jej vystřídali obhájci titulu z BKMK.

Ti nasázeli desítku do sítě Kozlan–Bohdalic a nebýt čtyř obdržených branek v poslední desetiminutovce, bylo by výsledné skóre vyšší než 10:6. „Konec zápasu nás mrzí, ale hodně jsme se prali s nominací na zápas. Bylo nás málo, a tak jsme museli do pole poslat i brankáře Kunického,“ poukázal na trable týmu nehrající klubový prezident Patrik Levčík. I tak jeho celek zůstává jako jediný stoprocentní.

Na opačném konci tabulky se trápí tým SCS Galacticos. Tradiční účastník první ligy prohrál všech šest utkání sezony a je posledním čekajícím na jakýkoliv bodový zisk. Naposledy Galacticos prohrály na domácí půdě 5:7 s celkem Pr!soners Kompany. „Ukázali jsme sílu v útočné fázi a soupeře jsme dokázali potrápit, ale chyběly nám síly do obrany,“ prohlásil kapitán Dominik Moučka, jehož tým odehrál utkání bez možnosti střídání.

To na opačné straně panovala větší spokojenost. „Konečně jsme hráli svoji hru, a tak zápas hodnotím velice kladně. Něco vyšlo a něco zase ne, ale to je fotbal. I když jsme soupeře do ničeho velkého nepustili, dostali jsme v první půlce dva zbytečné góly, ale ve druhé už jsme si pohlídali vedení a utkání v klidu dohráli,“ zhodnotil spokojený kapitán Pr!soners Martin Řehola.

Vyhrocené utkání

Také ve druhé lize přišlo první zaváhání lídra soutěže v šestém kole. Avšak i přesto, že FC Rebels odehráli o zápas méně než někteří jejich konkurenti, udrželi se díky remíze 2:2 s týmem Ministerstvo ňoumů na čele tabulky. „Hrálo se nahoru dolů a zápas byl hodně kvalitní. Soupeř nás svou hrou překvapil. Ke konci jsme měli tlak, balon létal kolem brankové čáry, ale gól jsme z šancí nedali. To tak někdy je a budeme doufat, že příští zápas to vyjde,“ řekl za Rebels Jiří Skopal, jehož tým zůstává jako jediný neporažen.

Bodově se na čelo tabulky dotáhl celek Los Arbitros, který má sice odehraný o jeden zápas více než Rebelové, prezentuje se ale velice dobrými výkony. Naposledy si Arbitři vyšlápli na ambiciózní Dynamo Haná, které v ostré bitvě přetlačili těsně 3:2. „Pro fanoušky bylo utkání hodně dobré. Myslím, že z obou stran bylo až zbytečně moc vyhrocené, ovšem jsem velmi rád, že jsme tento těžký zápas zvládli,“ řekl po premiéře mezi třemi tyčemi Michal Štěpánek. Poukázal přitom na fakt, že byť v utkání padlo pět branek, zapisoval si rozhodčí častěji karetní hříšky, protože rozdal pět žlutých a jednu červenou kartu.

Menší výsledková krize dopadla v ženské lize na obhájkyně titulu. Tým Divoké karty před týdnem nestačil na konkurenční Proklatě dobrý kuřata a reparát tohoto nezdaru nesložil proti celku Royal Flush. Jeho hráčky naopak získaly cenný bod, který vystřelila Veronika Šmerdová. „Překvapily jsme soupeřky i samy sebe. Ze začátku jsme se příliš necítily, ale nakonec jsme předvedly velice dobrý výkon a remíza 2:2 je pro nás perfektní,“ řekla spokojená dvougólová střelkyně.

MARTIN CHROUST