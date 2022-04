Jeho svěřenci totiž na startu jarní části soutěže remizovali 0:0 s Vojkovicemi a se Slatinou 2:2. V obou případech na venkovních hřištích. „Obě utkání jsme mohli zvládnout, byla to spíš ztráta. Ve Vojkovicích nám moc nenahrál terén a v desíti po vyloučení Petra Malaty jsme výsledek už horko těžko honili. A ve Slatině jsme mohli vyhrát, ale i prohrát. Bylo to nahoru dolů, chyběl nám Malata a zase to vypadalo jinak,“ poznamenal Gamba.