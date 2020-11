Argentina zvítězila 1:0, jediný gól vstřelil v 17. minutě Ramón Díaz. Tehdy devatenáctiletý zázračný mladík Maradona se neprosadil. „Pro mě byl neuvěřitelný zážitek hrát proti němu, i když tenkrát nebyl taková hvězda, už tehdy se vědělo, že je vynikající fotbalista. Užil jsem si to a do smrti nezapomenu,“ líčil rodák z Čebína na Brněnsku.

Jemu tehdejší trenér Jozef Vengloš svěřil úkol, aby Maradonu hlídal. „Hrál jsem v nároďáku defenzivního záložníka, proti Maradonovi jsem měl osobní obranu. Strašně mě jeho úmrtí vzalo, byl mladý,“ zarmoutil jej Maradonův skon v šedesáti letech.

Ten už jako mladík udivoval vytříbenou technikou, v přípravě proti Československu stadion s osmdesáti tisíci diváky při každém Maradonově dotyku s míčem jen zahučel. „Na mistrovství světa 1978 tenkrát Argentinci Maradonu nevzali jako mladého, což bylo překvapení, přestože měli vynikající mančaft, stali se mistry světa. Když jsem s odstupem času viděl, co dokázal, bylo to úžasné. Měl jsem v reprezentaci na starosti hráče jako Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge nebo Zico z Brazílie, ale Maradona byl z nich nejlepší,“ řekl záložník, který v československé reprezentaci sehrál 31 utkání a vstřelil pět branek.

Švancara dostával za napodobování Maradony na tréninku pokuty

Uctívaný vzor představoval Diego Maradona pro bývalého prvoligového fotbalistu Petra Švancaru. „Umřel mi idol. A nejen dětský, mám ho rád pořád. Když jsem ho jako děcko v devíti letech viděl na mistrovství světa v Mexiku 1986, neměl jsem v pokojíku kousíček místa, který nebyl přelepený Diegem. Vystřihoval jsem ho z časopisu Stadion. Musel jsem si dát náušnice, které taky nosil, prstýnky na malíček,“ líčil nyní třiačtyřicetiletý Švancara.

Také jemu bylo odjakživa vlastní mazlení s míčem a bavení diváků. V tom se svému vzoru podobal. „Diego Maradona mě ovlivnil. Samozřejmě jsem dělal takové věci na trénincích. Třeba když dává gól za Barcelonu, už má prázdnou branku a ještě čeká na obránce, pak mu to zasekne, ten se rozbije o tyčku… Začal jsem mít víc rád balon, zkoušel jsem žonglovačky. Zaplatil jsem tolik pokut na těch blbostech, co jsem dělal. Jenom Pepa Mazura mě byl schopný vyhodit desetkrát za měsíc z tréninku,“ připomněl, jak rozčiloval bývalého kouče.

Kvůli Maradonovi striktně dodržoval předzápasový rituál i výběr čísla, přestože hrál s devítkou. „Chodil jsem se vždycky rozcvičovat s rozvázanými tkaničkami. A nikdy jsem si nevzal desítku, protože tu měl on. I když nebyla volná devítka a desítka ano, musel jsem si vždy vzít jiné číslo. To jsem respektoval,“ podotkl Švancara, jenž v první české lize odehrál 309 utkání a vstřelil 59 branek.

Skon legendy jej hluboce zasáhl. „Samozřejmě jsem smutný, plakal jsem, musel jsem si dát víno. Tvrdím, že fotbal neproslavil jeho, ale on proslavil fotbal,“ dodal brněnský patriot, který končil kariéru před pěti lety.

Proto nepřekvapí Štambacherova odpověď na otázku, kdo byl podle něj nejlepší fotbalista světové historie. „Maradona. Byl fotbalový génius. Když jste mu chtěli vzít balon, ještě si ho vždycky špičkou posunul. Pelého jsem na hřišti nezažil, stejně jako Messiho a Ronalda. Všichni jsou geniální, ale proti Maradonovi jsem hrál a pro mě znamenal nejvíc. Není o čem mluvit,“ prohlásil mistr Evropy z Bělehradu 1976 a olympijský vítěz z Moskvy 1980.

Jeho pohled na fotbalovou legendu nemění ani odvrácená tvář jeho života spojená se skandály a užíváním drog. „Pelé o něm prohlásil, že to byl geniální fotbalista, ale zkazil si život. Myslím, že to k tomu asi patří. Dnešní mladí možná nevědí, jak se proslavil v Neapoli, která nikdy nic nezískala. Najednou tam přišel Maradona a dvakrát se stali mistry Itálie a vyhráli Pohár UEFA. Měli ho tam za Boha, jenže pak si ho zavázala mafie. Všechno je vidět v dokumentu, který byl trefný,“ podotkl Štambacher, jenž z Královopolské strojírny Brno přestoupil v roce 1972 do pražské Dukly a získal tři tituly.

Maradonu neodsuzuje ani za takzvanou „Boží ruku“, kterou vstřelil gól ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 Anglii a Argentina po vítězství 2:1 dokráčela až k titulu. „Kdo by ze sta fotbalistů tohle přiznal? Nedovedu si představit, že bych dal takový gól na mistrovství světa, odpíská ho rozhodčí, nikdo nic neříká a já se šel přiznat. Tohle neudělá nikdo. Možná v přáteláku, když vedete 5:0. Za tohle bych ho v životě neodsuzoval, nezazlívám mu to. Za čtyři minuty pak udělal neuvěřitelný slalom na šedesát metrů, za půlkou vzal míč, skolil šest Angličanů plus brankáře a dal gól. To je největší a nejkrásnější fotbalová akce,“ dodal sedmašedesátiletý Štambacher.