Už jen to, kolik legend dorazilo na křest jeho knihy, ukazuje, jak výjimečný hráč to byl. Milan Pacanda patřil mezi největší talenty českého fotbalu, bavil nejen za Lužánkami brněnské fanoušky, kteří ho milovali. Ve čtvrtek večer v brněnském klubu Šelepka došlo na slavnostní křest knihy o jeho životě, kterou sepsala novinářka Monika Býmová.

Křest knihy Milana Pacandy. | Video: Jaroslav Kára

Publikace s podtitulem Jackyll & Hyde ve formě rozhovorů pojednává nejen o fotbale, ale také o stinné stránce života Milana Pacandy, o alkoholu, závislosti na automatech nebo dluzích. „Knížka je velmi upřímná, je to výjimečná fotbalová biografie a myslím, že u nás nemá obdoby. Milan jde na hranici toho, co je košer zveřejnit. Taky jsem v sobě měla hranici a nechtěla jsem se ptát na bulvární témata. Jeho příběhem chceme ukázat, jak v Česku funguje prostředí profesionálních sportovců. Když se každý čtenář nad tím zamyslí, naše mise je splněna,“ uvedla autorka knihy. „Na knížku jsme oba hrdí,“ dodala.

PODÍVEJTE SE: Pacanda podepisoval fanouškům novou knížku

Pacanda při křtu nezapřel plachou povahu a před naplněným sálem po předání slova odběhl za oponu. „Dojalo mě to, až jsem zdrhl z pódia. Na chvíli jsem se potřeboval vydýchat, jsem plný emocí,“ popsal bývalý útočník Zbrojovky, pražské Sparty nebo Wackeru Innsbruck.

Jeho příběh jde ovšem na odbyt a ohlasy jsou kladné. „Z toho mám obrovskou radost. Neslyšel jsem na knihu špatný názor. Někdo řekne, že ten osud je krutý, ale že je to krásně naspané,“ popsal pětačtyřicetiletý Pacanda.

Kmotrem knihy se stal legendární fotbalista Zbrojovky Karel Jarůšek. Křtil nealkoholickým pivem… „Milanovi jsem při psaní knihy říkal, ať v ní nelže, ať hlavně řekne pravdu. Myslím, že ho díky tomu vystihuje. A taky díky Monice, která umí krásně barvitě psát,“ řekl Jarůšek.

VLASATÝ ŽÁČEK

Mistr ligy z roku 1978 poprvé uviděl Pacandu jako žáčka. „Hráli snad desetiletí nebo dvanáctiletí kluci ze Zbrojovky na Kéniku. Byl jsem tam se psem, protože jsem bydlel vedle a šel se podívat. Viděl jsem kluka, který byl o dvě tři třídy jinde než ostatní. Další den jsem se na Zbrojovce ptal, kdo je ten vlasatý a moc šikovný fotbalista. To bylo moje první setkání s Milanem a potom jich byla ještě spousta,“ usmál se Jarůšek.

Mezi těmi, kdo dorazili na křest, byl také dlouholetý brněnský fanoušek Tomáš Pětník. „Na Milana Pacandu jsem chodil už za Lužánky, lepšího hráče jsem nikdy neviděl,“ pronesl. Knihu o jeho životě přečetl za tři hodiny. „Je to docela smutné čtení, až mi bylo Milana líto,“ přiznal. Výtěžek z vydání publikace přispěl na posilovací trenažér pro Ligu vozíčkářů. „Je to parádní věc pro naši rehabilitaci,“ těšilo Pětníka.

Mezi hosty byl také vítěz ankety Zbrojovák století Karel Kroupa starší. „Když Milan začínal, dělal jsem funkcionáře. Byl to supertalent, to se ví, taky jsem s ním podepsal smlouvu na třináct let,“ usmál se legendární útočník. A připomněl zranění z utkání s Viktorií Žižkov, které ovlivnilo Pacandovu kariéru i život. „Na tom utkání opravdu byli zástupci italského klubu. Je velká škoda, že se Milan neocitl v Itálii, možná by se jeho fotbalový život vyvíjel trochu jinak,“ přemítal Kroupa.

Pacanda se zpovídá v knize. Po tom faulu se můj život zlomil, říká

Na hřišti se s Pacandou jako spoluhráč potkával záložník Jan Maroši. „Milan byl nesmírný talent, rychlý, důrazný, měl velmi dobrou střelu, výborně se mi s ním hrálo. Snažil jsem se ho zásobovat přihrávkami do útočné fáze, které v jeho letech s přehledem proměnil. Dal spoustu gólů a mám na něj jen nejlepší vzpomínky. Škoda, že ho zabrzdilo zranění, ale to, co nám na brněnském stadionu ukazoval, stálo za to a byl to velký zážitek,“ pronesl Maroši.