Mladíci Dinama Záhřeb porazili brněnskou akademii i pražskou Spartu

Chorvatský velkoklub Dinamo Záhřeb se pyšní skvělou prací s mládeží a její výsledky předvedl tento týden na jihu Moravu, kam výběr hráčů do patnácti let pod vedením trenéra Dina Juladržije zavítal díky spolupráci s Jihomoravským krajským fotbalovým svazem. Záhřeb ovládl všechna tři utkání, do nichž nastoupil.

Mladíci Dinama Záhřeb (žluté dresy) porazili brněnskou Regionální fotbalovou akademii, Spartu Praha i Zlín. | Foto: Igor Zehl

Ve čtvrtek výběr Dinama zdolal mladíky Regionální fotbalové akademie Brno 4:0. Svěřenci trenéra Tomáše Abrahama si ani nevytvořili vážnější příležitost. V pátek Dinamo Záhřeb na hřišti Fotbalového centra Brno stejným výsledkem porazilo pražskou Spartu. V sobotu chorvatský celek složený z hráčů ročníku narození 2007 porazil v areálu Vysokého učení technického v Brně 5:1 Zlín.