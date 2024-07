Martin Ambrož poslal proti Startu Brno Novosadské do vedení z penalty | Video: Deník/David Kubatík

Start na hřišti divizního Mila Olomouc od sedmé minuty prohrával gólem z penalty, ale měl více ze hry, což postupně promítl do skóre. Zvlášť když domácí koučovaní bývalým asistentem trenéra Zbrojovky Josefem Muchou hráli od 43. minuty bez vyloučeného Kirschbauma. Z penalty po změně stran srovnal první trefou Martin Zikl, který se prosadil i o osm minut později.

V nastavení pak pojistky výhry a postupu brněnskému celku zajistili Plichta s Rogožanem.

Historický postup do prvního kola poháru si Kuřim zajistila zejména díky brilantnímu prvnímu poločasu, kdy se prosadili tři její hráči. A když v 51. minutě zvyšoval domácí Vojtěch Čech už na 4:0, bylo prakticky hotovo. Hosté z Vysočiny už pouze korigovali skóre.

Nejdramatičtější tak byl zápas třetiligových Rosic, které se na trávníku Havlíčkova Brodu hrajícího o stupeň nižší soutěž, na postup pořádně natrápily. Za hosty sice otevřel skóre zápasu Patrik Goj, jenže domácí postupně otočili skóre na 2:1. Rozdílovou trefu zaznamenal v 60. minutě Matěj Vopršal.

Dva slepené góly Rostislava Rajčince sice zajistily Rosicím návrat do vedení, ale druhá trefa Vopršala v závěru normální hrací doby poslala duel do penalt. V nich uspěly v poměru 4:2 Rosice a oslavily postup do hlavní fáze soutěže.