Spokojenější však byli kuřimští příznivci, kteří po závěrečném hvizdu mohli slavit cenný skalp a vidinu dalšího velkého zápasu. „V minulých zápasech jsme si trošku nevážili toho, kam jsme se posunuli, mohli jsme být kvalitnější a ukázněnější. Tentokrát jsme si ale ukázali, že jsme v hlavách dobře naladění, a když se dobře připravíme a každý plní své pokyny, tak můžeme být rovnocenným soupeře i pro některé třetiligové celky,“ podotkl Obůrka.

Jako favorit do utkání vstupovali hosté. Jenže role se rychle začaly obracet, kuřimský Vojtěch Čech otevřel skóre už ve třetí minutě. „Byl to hloupý gól. Vznikl z toho, že situaci nezajistili naši defenzivní záložníci, kteří se pozdě vrátili a nechali tam vykoupat krajního beka. Vojta Čech to pěkně uklidil na zadní tyč, z našeho pohledu se ale jednalo o laciný gól,“ popsal kouč Startu Brno Michal Kugler.

Blesková rána s hosty zatřásla, do poločasové pauzy se jim příliš nedařilo předvádět hru, se kterou by chtěli usilovat o přední příčky ve třetí lize. „Pořád tam ještě není to, co bych chtěl. Bojujeme s tím. Je třeba hrát rychleji a víc po křídlech, odkud by častěji létaly míče do vápna. Hrajeme moc složitý fotbal. Za druhou půlku můžu klukům těžké něco vyčíst, ale v první půli měl být přístup lepší,“ kroutil hlavou Kugler.

Po změně stran se jeho svěřenci hnali za vyrovnáním, vypracovali si hned několik obřích šancí. Jenže ve skórování jim zabránila i branková konstrukce. „Byl to náročný a specifický zápas. Nebyli jsme lepší, to určitě ne, ale podle mě jsme o špetku víc chtěli. Možná byl soupeř i trošku pod dekou,“ zamýšlel se Obůrka.

Kuřim tak po Rousínovu a Vrchovině vyřadila i třetího soupeře, z prvního předkola už se prokousala do druhého kola. Do něj už se s výjimkou účastníků evropských pohárů zapojí i prvoligové kluby.

„Stoprocentně jsme rádi i za čisté konto, protože odehrát utkání proti třetiligovému celku s nulou vzadu je paráda. Zásluhu má na tom celý tým, kluci padali do střel a musím říct, že jsme měli i kupu štěstí. Těšíme se na další los, když budeme hrát doma, tak přijde opět hodně lidí, užijeme si to a třeba vyklepneme i dalšího favorita a dokráčíme až do Konferenční ligy,“ vtipkoval kuřimský asistent.

Ten v úterním zápase zaujal roli hlavního kouče domácího celku, Tomáš Abrahám si totiž odpykával trest za červenou kartu ze sobotního utkání čtvrté ligy proti Velké Bíteši. „Vzpomněl jsem si, že na jaře jsem jako hlavní kouč vybojoval v utkání s Boskovicemi postup s kuřimským starším dorostem, na utkání taky přišlo hodně lidí. Rozhodli jsme tři minuty před koncem, nyní jsme naopak dali gól už ve třetí minutě. Opět to ale byly nervy, a nakonec podobně skvělý zážitek,“ doplnil Obůrka.