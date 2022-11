Úterní trénink si tak reprezentace Faerských ostrovů vedená švédským trenérem Hakanem Ericsonem odbyla na hřišti v Kohoutovicích ve Voříškově ulici. „Hledali jsme náhradní řešení ještě v pondělí večer a rozhodli se pro Kohoutovice. Tam už bylo vše v pořádku,“ uvedl zdroj blízký faerské reprezentaci.

Zbrojovka má šanci vylepšit závěr podzimu v Teplicích, hraje osmifinále poháru

Oba tréninky přitom byly případným zvědavcům uzavřené. „Všechny tréninky tak mají nastavené, jde o standardní požadavek,“ vysvětlil zdroj.

Středeční soupeř národního týmu je ubytovaný v hotelu Courtyard by Marriott Brno, do Olomouce vyrazí jen na samotné utkání. „Naše hřiště si původně vybrali asi právě proto, že to mají kousek z hotelu. Tak už tady trénovalo Fenerbahce Istanbul před zápasem Konferenční ligy se Slováckem nebo i Slovácko, když mělo problém s odletem do Švédska,“ řekl předseda Moravské Slavie Marcel Hejna.

Fařeané podle něj neměli žádné speciální požadavky. „Byly jen standardní jako třeba, abychom jim zajistili přenosné branky, patřičnou kabinu a podobně,“ podotkl Hejna.

Ačkoliv jsou Faerské ostrovy fotbalovým trpaslíkem, ve svém zatím posledním utkání zaznamenali velký průlom, když na konci září v duelu Ligy národů skolili Turecko 2:1.