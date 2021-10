Mezinárodní akce čeká reprezentační áčko po dvou letech, naposledy se sešlo na mistrovství světa v australském Perthu, kde ve čtvrtfinále vypadlo s Mexikem po prohře 1:2. Do Budapešti zamířil tým plný nováčků. „Strašně moc se těším, nečekali jsme, že se Evropa zruší, ale místo toho jsme rádi, že něco je a můžeme vyzkoušet další kluky. Máme deset nováčků, kteří jsou nepolíbení vekou akcí. Chceme je vidět, jak se prezentují, abychom případně mohli doplnit naši osu. V týmu je asi jen pět hráčů, se kterými jsme počítali na Euro, zbytek jsou noví kluci. Vyzkoušíme je, ať vidíme, kdo z nich to zvládne a má potenciál být posilou národního týmu,“ uvedl český reprezentační trenér Stanislav Bejda.

Největší zastoupení v české nominaci má Blanensko, které vedle stálice Ondřeje Paděry vyslalo do Maďarska ještě tři nováčky, jmenovitě to jsou Pavel Kucharčuk, Zdeněk Fládr a Aleš Rus. Trojice nováčků reprezentuje Olomouc, jedná se o Vojtěcha Pazderu, Michala Galuse a Lukáše Kaďorka. „Někteří hráči se nám líbili už v Superfinále jako Pavel Kucharčuk, Zdeněk Fládr. V Superlize se nám líbil David Macháček z Korábu, dobrá čísla má Lukáš Kaďorek, jsou to zajímaví kluci a v národním týmu jsou oprávněně podle výkonů. Pozvali jsme si je na zápasy proti výběrům Superligy a na základě toho jsou v nominaci. Viděli jsme je naživo, kde byli v pohodě, teď dostávají šanci a uvidíme, jak se budou prezentovat na jiné akci,“ popsal český kouč.

Národní tým se v Budapešti v sobotu utká s Izraelem a Slovenskem, v neděli dopoledne zakončí klání s domácím Maďarskem. „Soupeři jsou těžcí, Maďarsko a Slovensko známe, hodně se s nimi potkáváme, budou dobří takticky. Izrael je pro nás největší neznámá, bude to zajímavý mančaft. Uvidíme, s jakým výběrem přijede. To nevíme ani u Maďarska a Slovenska. Jsme rádi za tuto akci, chceme si turnaj maximálně užít na hřišti i stmelit partu, abychom měli širší kádr lidí, co jsou na nás napojení,“ podotkl Bejda.

Nominace české reprezentace

Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Mario Murín (Ostrava)

Hráči do pole: Ondřej Paděra, Pavel Kucharčuk, Zdeněk Fládr, Aleš Rus (všichni Blanensko), Vojtěch Pazdera, Michal Galus, Lukáš Kaďorek (všichni Olomouc), Stanislav Mařík, David Podzimek (oba Staropramen Praha), David Sandr (Příbram), David Macháček (Koráb Praha), Jan Rosůlek (Pardubice), Daniel Kasal (Most)

Realizační tým: Luděk Zelenka (generální manažer), Stanislav Bejda (hlavní trenér), Jiří Novák (asistent trenéra), David Musil (vedoucí týmu), Petr Pícha (technický vedoucí)

Program Nations Cupu v Budapešti

Sobota 30. října v 15.00: ČR – Izrael

Sobota 30. října v 18.00: ČR – Slovensko

Neděle 31. října v 10.00: ČR – Maďarsko