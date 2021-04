Rozhodla o tom sobotní volební valná hromada v Liběchově na Mělnicku. Ze sedmnácti hlasujících delegátů se jich pro Horna vyslovilo čtrnáct, tři se zdrželi. „Děkuji za vyjádření důvěry, pro mě až překvapivě vysoké. Jde mi především o pokračování evoluce v malém fotbalu a jeho kontinuální činnosti. Funkci vnímám z pozice statutárního zástupce organizace a můj záměr je maximálně udržet transparentnost a dát jistotu, že asociace nepodnikne žádné kroky, které by mohly navozovat dojem nekalého jednání,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý Horn.

O své kandidatuře se rozhodl teprve nedávno. „Celou misi vnímám zejména s cílem stmelení a pokračování v krocích, které Filip začal. Postup z funkce viceprezidenta na funkci prezidenta nebyl plánovaný, nicméně byl pragmatickým rozhodnutím, jak nezpůsobit trhliny v kontinuální činnosti správní rady, produktů asociace a obecně směřování v návaznosti na velké úspěchy. To se odvíjí z valné hromady, kde musíme být jednotní a stmelení, což se podařilo,“ doplnil Horn.

Šéf Světové federace malého fotbalu Juda se vzdal kandidatury na post prezidenta, protože obdržel nabídku do struktur mezinárodního fotbalu na pozici poradce pro rozvoj výkonnostního a amatérského fotbalu. „Rozhodl jsem se především z časových důvodů vzdát kandidatury na prezidenta Asociace malého fotbalu. Domnívám se, že jako poradce mohu významně posílit postavení malého fotbalu na mezinárodní scéně a jeho status směrem k fotbalu za předem sjednaných bodů spolupráce. Je to pro mě další výzva a významný milník, kterého bych v další etapě mého života rád dosáhl poté, co se v České republice podařilo náš sport významně rozvinout,“ sdělil sedmatřicetiletý Juda.

NOVÝ VICEPREZIDENT

Viceprezidentem asociace se nově stal Pavel Majer. „Chci poděkovat za důvěru a můžu jenom slíbit, že udělám maximum pro to, aby všechno fungovalo, jak má. Předpokládám naprostou spolupráci i s Filipem, chci hlavně stabilizovat finance a pomoct oblastním svazům s dotacemi,“ řekl Majer.

V pětičlenné správní radě došlo pro následujících pět let k jediné změně, když generální sekretář asociace René Pazdera už nekandidoval na další volební období a jeho post zaujal nově zvolený Petr Brejla, výkonný ředitel Superligy malého fotbalu. Valná hromada jednomyslně zvolila jeho, Aleše Janečka a Filipa Judu. „Děkuji za hlasy do správní rady. Pro mě je klíčové, že budu nadále pracovat v malém fotbale, který miluji. Někdy jsem až zaslepený vášní, ale pro mě se nic nemění. Věřím, že správní rada si sedne, aby fungovala ku prospěchu nejen českého malého fotbalu, ale mohla být nadále vlajkovou lodí směrem k mezinárodní scéně,“ doplnil Juda.

Valná hromada jednomyslně zvolila také novou dozorčí a revizní komisi, v níž pokračují Zdeněk Dolníček a Zdeněk Burýšek, novým členem se stal Ladislav Dinnebier, který nahradil Brejlu.