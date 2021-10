Vyrovnaný stav zlomil až v 51. minutě Bohumír Doubravský. „Věděli jsme, do čeho jdeme. Otrava je hodně běhavý a agresivní tým, každopádně se nám podařilo dát gól z power play, ale následně jsme začali hodně ztrácet jednoduché balony, nevyhrávali jsme souboje a neměli druhé míče. Po jedné z našich chyb soupeř vyrovnal. První poločas pro nás byl hrou na oliheň. V druhém jsme začali víc rotovat, víc běhat a byli jsme odměněni gólem, který nás dostal do vedení. Potom jsme se nemuseli nikam hnát a počkali si na chybu Ostravy, což se taky stalo,“ popsal utkání brněnský gólman Dominik Kunický.

Právě hostující brankář otevřel skóre v desáté minutě, ovšem pět minut před pauzou srovnal Tomáš Bělíček. „Mrzí mě gól, který jsme dostali, protože byl po zbytečné chybě, ale Levča (Patrik Levčík – pozn. red.) mi tu nulu prostě nepřál. Gól jsem sice dal, ale kdybych ho nedal teď, tak už asi nikdy, protože těch situací, které jsem měl vyřešit gólem nebo nahrávkou do prázdné, bylo strašně moc a neřešil jsem to dobře,“ kál se Kunický. „Důležité je, že dokážeme zvládat zápasy, které se nevyvíjí podle našich představ. Ukazuje to na naši skvělou partu a náš charakter, který jsme prokázali už v prvním kole s Olomoucí,“ připomněl výhru 5:4 až po pokutových kopech.

MF Baník Ostrava – Brno 1:4 (1:1)

Branky a nahrávky: 25. Bělíček (Dostál) – 10. Kunický (Presl), 51. Doubravský (Dobšíček), 54. Prokeš, 60. Doubravský (Presl). Rozhodčí: Tomiga – Šištík. ŽK: Ševčík – Prokeš. Diváci: 55.

MF Baník Ostrava: Mario Murín (Maxim Pitřík) – Radim Dostál, Martin Galus, Filip Chrašč, Jakub Ševčík, Martin Blokša (C), Filip Gaži, Jaromír Frébort, Ondřej Moučka, Tomáš Bělíček, Martin Gaži, Karel Klos.

Brno: Dominik Kunický (Lukáš Zrzavý „C“) – Čeněk Cenek, Jakub Dobšíček, Bohumír Doubravský, Jan Hloch, Patrik Levčík, David Macko, David Presl, Tomáš Prokeš, Michal Tofl.

Branka Doubravského duel definitivně zlomila, v posledních sedmi minutách ještě navýšili skóre Tomáš Prokeš a podruhé Doubravský. „Brňané jsou sehranější, nastupují spolu delší dobu, zkušenosti Levčíka a dalších asi rozhodly. Hosté drželi balon a hráli dobře v šesti, měli i štěstí. Vytvořili jsme si jednu šanci za vyrovnaného stavu, ale jejich gólman ji chytil, pak už tam byly jen nějaké náznaky z brejků, které jsme neproměnili. Po gólu na 1:2 jsme se to snažili strhnout a ještě otočit, obranu jsme neřešili, bylo jedno, zda to skončí 1:2, nebo 1:4,“ přiznal ostravský gólman Mario Murín.

Brno v pěti kolech ztratilo jediný bod a vede tabulku východní skupiny o dva body před Blanenskem. V týmu panuje spokojenost. „Kdybych řekl cokoli jiného, tak bych lhal. Je až neskutečné, že nás tak dlouhou dobu nedokázal nikdo porazit, ale musíme být pořád pokorní, protože soutěž bude opravdu těžká. Jedna věc je vyhrát dlouhodobou soutěž, druhá zvládnout play-off, které jsme zvládli loni. Letos se na nás po třech titulech v řadě všichni chystají a chtějí nás sesadit. Věřím, že nám tato série vydrží co nejdéle. Nikomu nedáme nic zadarmo,“ slíbil Kunický.

Loňský nováček MF Baník Ostrava se s jednou výhrou a čtyřmi prohrami krčí na poslední šesté příčce tabulky. „Beru ta jako zklamání. Myslím, že když se sejdeme jako na Brno, ještě kdyby přišel Denis Dziuba, jsme schopní konkurovat všem v lize. Bohužel jsme nejezdili na venkovní zápasy, takže to musíme honit, doma s Jihlavou a Pardubicemi i venku s Olomoucí musíme udělat devět bodů, snad i něco v Brně, když to půjde,“ vyhlížel Murín.

Ostravský gólman se objevil se spoluhráčem Jaromírem Frébortem v nominaci české reprezentace, která o víkendu nastoupí v Nations Cupu v Budapešti. „Divil jsem se, protože jsem dostával poměrně dost gólů, i teď jsem obdržel čtyři. Nominace si samozřejmě vážím, jsme za ni s Jardou Frébortem rádi, budeme se snažit odvést to nejlepší a vyrovnat se klukům v týmu,“ dodal brankář Baníku.