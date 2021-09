Brněnský kapitán Stanislav Lerch taky hned ocenil výkon Hanáků, kteří do nové sezony vstoupili s přídomkem Mighty Ducks, tedy Mocní kačeři. „Jednoznačně pochvala pro Olomouc. Nemyslím si, že bude pátým kolem u vozu, pokud bude jezdit v takovém složení a předvádět takové výkony, může hrát minimálně o třetí místo, nebo se klidně porvat o první. Ve skupině, i celkově. Donekonečna nemůžeme vyhrávat, ale i kdybychom prohráli, což jednou musí přijít, jeli bychom dál,“ uvedl zadák Lerch.

Ovšem Mocní kačeři litovali, že si z Brněnských Ivanovic odvezli jen bod. V poločasové přestávce totiž vedli 3:0, když se dvakrát trefil Lukáš Kaďorek a jednou Tomáš Malenda. „Kdyby nám řekl někdo před zápasem, že si odvezeme bod, tak jsme spokojení, ale po takovém průběhu utkání jsme trochu zklamaní. Na druhou stranu se nemůžeme za nic stydět,“ uvědomil si Kaďorek.

Brno – Olomouc 4:4 (0:3), pokutové kopy 3:2

Branky a nahrávky: 31. Prokeš (Doubravský), 43. Macko (Kunický), 56. Doubravský (Prokeš), 58. Doubravský (Lerch), rozhodující penalta Presl – 8. Kaďorek (Čapek), 13. Malenda (Pazdera), 23. Kaďorek (PK), 48. Lošťák (Kaďorek). Rozhodčí: Pfeifer – Sýkora. Hráno bez karet.

Brno: Dominik Kunický (Lukáš Zrzavý) – Čeněk Cenek, Bohumír Doubravský, Jan Hloch, Stanislav Lerch (C), Patrik Levčík, David Macko, Dominik Moučka, David Presl, Tomáš Prokeš, Petr Slováček.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – David Lošťák, Michal Čapek, Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Pavel Kryl, Lukáš Kaďorek, Jan Šuba, Jan Tögel (C), Tomáš Malenda, Lukáš Vychodil.

Na brněnské lavičce se po první půli řešilo, proč se obhájci titulu tak souží. „V prvním poločase jsme byli víc na balonu, ale po Kuňově (brankář Dominik Kunický – pozn. red.) nepovedené střele jsme dostali brzy gól do prázdné. Trefili se přes celé hřiště, někdy je to o štěstí. To hostům nalilo krev do žil, zatímco my byli zaskočení. Trochu jsme si zvykali na tempo, Olomouc omladila, její hráči běhali, byli šikovní. Měli jsme dvě tři šance, které měly skončit gólem, a bylo by vyrovnáno, ale nepadlo nám to,“ líčil Lerch.

V přestávce si vzali slovo brněnský kouč Zdeněk Táborský a světový i evropský šampion Patrik Levčík. „Něco jsme si řekli, hlavně Levča s Tábou, ale v poklidném duchu. První půle nebyla nějaký propadák, hosté proměnili i penaltu, vytěžili z minima maximum. Řekli jsme si, že nemáme co ztratit, trochu jsme na ně vlétli a dali hned v první minutě gól na 1:3. Byl to opak prvního poločasu, zase jsme zaskočili my Olomouc,“ uvedl brněnský zadák.

Domácí favorit vsadil na power play a brzy se dostal na rozdíl jediné branky, po Tomáši Prokešovi skóroval David Macko. „Musím před Brnem smeknout, umí výborně power play, v šesti na pět jsou strašně silní, mají klid v zakončení, my jsme nevyřešili jednoduché situace,“ poznamenal Kaďorek.

Ve 48. minutě sice zvýšil hostující David Lošťák, jenže v posledních pěti minutách se dvakrát trefil domácí šikula Bohumír Doubravský a poslal duel do penalt. „Celou dobou, co jsme prohrávali, jsme si říkali, že máme nějaké zkušenosti a byli jsme klidní. Nestalo se poprvé, že jsme prohrávali, v Supefinále s Jihlavou jsme taky vyrovnávali na konci, tým má vnitřní sílu, nezabalíme to. I kdybychom prohráli, chtěli jsme ze sebe mít dobrý pocit, o tom to bylo. Když jsme vyrovnali, upřímně jsme si na penalty věřili,“ pronesl Lerch.

Za Brno kopali zkušení matadoři, po kapitánu Lerchovi ještě Prokeš a David Presl, všichni se prosadili. Naopak ve třetí sérii napálil olomoucký Kaďorek břevno. „Je to loterie. Penalta je docela blízko a gólman musí mít obrovské štěstí, nebo to někdo musí kopnout jako já. Asi malá branka,“ trpce se pousmál hostující útočník.