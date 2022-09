Odehrál premiérové utkání v Superlize malého fotbalu a radoval se ze tří bodů. „Využili jsme šance, které jsme si vytvořili. Neměli jsme dvacet gólovek, z nichž jsme dali šest branek. Měli jsme třeba deset šancí a vstřelili jsme šest gólů, což je hodně dobré číslo. Dobře jsme se nachystali a věděli jsme, co budou hrát. Vycházeli jsme z pevné obrany do brejků a dařilo se nám,“ usmál se Omelka.

První duel v celostátní lize zažil také brněnský zadák Patrik Lidmila, který měl ovšem po závěrečném hvizdu opačné pocity. „Bylo to náročné utkání, hráli jsme venku na malém hřišti, na což nejsem zvyklý. S klukama se potkáváme v lize, takže jsem věděl, co od ostatních čekat, na druhou stranu máme hodně nových tváří a nebyli jsme úplně sehraní. V prvním poločase to bylo vidět. Prohráli jsme, ale nevěšel bych hlavu. Myslím, že v dalších zápasech máme na to ukázat, co v nás skutečně je,“ nabádal Lidmila.

Brňané šli sice už ve druhé minutě do vedení zásluhou Davida Presla, jenže Hanáci do přestávky skóre otočili třemi góly Lukáše Vychodila, Jana Šuby a Lukáše Kaďorka. „Ve druhé minutě jsme dostali nešťastný gól, kdy nás vyťukali do prázdné. Furt jsme hráli to svoje a věděli jsme, že hosté budou nadále útočit a hrát s brankářem. Čekali jsme na chyby, které přišly, a postupně jsme otočili na 3:1. Dali jsme krásný gól ze standardky,“ líčil Omelka.

Tři minuty po pauze snížil opět Presl, jenže pak zase přišla série tří olomouckých branek. „O poločase jsme si řekli, jak chceme hrát druhou půli, to jsme plnili a dostali jsme soupeře pod tlak. Dali jsme na 2:3, jenže pak nám domácí odskočili na 2:4, což možná rozhodlo, už to potom nešlo. Dostávali jsme se hůře do obrany, neměli jsme tolik šancí jako na začátku druhého poločasu,“ popsal brněnský obránce.

ŠŤASTNÁ TREFA

Olomouc zvýšila po trefách Michala Skopalíka, Tomáše Malendy a právě Omelky. „Byl to šťastný gól, takový už v životě nedám. Hosté hráli vabank, vyváželi balon od brankáře a na půli se odrazil vrchem ke mně. Stál jsem na půlce snad v kruhu a moje první myšlenka byla, abych ho odmazal, trefil jsem se placírkou přímo do šibenice. Byla to haluz jako prase, můj první a poslední takový gól,“ smál se Omelka.

V 55. minutě ovšem snížil Tomáš Krejčíř a zadělal na drama. „Po gólu na začátku druhé půle nás přehrávali, začali jsme být nervózní, pořád hráli s brankářem, ale napadaly nám tam šťastné góly. Jenže to bychom nebyli my, abychom si to nezkomplikovali,“ kroutil hlavou olomoucký nováček.

V 57. minutě dostal dvě žluté karty v rychlém sledu český reprezentant v brněnském dresu David Macko, hostující tlak to však neotupilo. Minutu před koncem snížil Lidmila a vzápětí dotáhl hosty na rozdíl jediné branky gólman Lukáš Zrzavý. „Dostali jsme dva blbé góly po našich chybách. Mysleli jsme, že po červené kartě to už bude v pohodě, hráli jsme pět na čtyři a přehrávali Brno, ale to vytáhlo brankáře, který odražený míč levačkou zakroutil do šibenice, což nešlo chytit. Naštěstí zbývalo půl minuty do konce. Trochu nám lepilo, nebyl to klidný závěr, který by možná duelu slušel víc,“ uznal Omelka.

Brněnský finalista posledního ročníku a majitel čtyř titulů tak odjel s prázdnou. „Olomouc dala o gól víc a vyhrála. Nemyslím, že jsme herně propadli, měli jsme dost šancí, ale nevyužili jsme je. Na druhou stranu jsme v obraně dělali zbytečné chyby, pustili jsme domácí do vedení, ti si to pak zkušeně pohlídali,“ líčil třiadvacetiletý brněnský zadák.

Jihomoravané přijeli na olomoucké hřiště bez několika opor, chyběli dlouhodobě zranění Stanislav Lerch, Čeněk Cenek, Dominik Moučka a Milan Klimeš, ke kterým se před utkáním přidali Patrik Levčík, Tadeáš Zezula, Jan Hloch a na dovolené byl Jakub Dobšíček. Šanci tak vedle Lidmily dostali i dvaadvacetiletý Radim Trbušek a devatenáctiletý Jakub Kokorský. „Ambice jsou na titul a chci být toho součástí. Tým na to podle mě máme, až se uzdraví všichni kluci, máme šanci se vrátit na trůn,“ pronesl Lidmila.

Olomouc zase ukázala, že může pomýšlet dál než na čtvrtfinále, v němž vypadla minulý ročník. „Týmově máme nejvyšší ambice. Osobně se budu snažit jít pokaždé, když dostanu pozvánku. Superliga je o něco výš než olomoucká liga, na druhou stranu se z ní s klukama známe, takže jsem nešel do neznáma, což je taky výhoda,“ těšilo Omelku.

Olomouc Mighty Ducks – Vikings Brno 6:5 (3:1)

Branky a nahrávky: 16. Vychodil (Šuba), 27. Šuba, 28. Kaďorek (Galus), 47. Skopalík (Vychodil), 49. Malenda (Kaďorek), 52. Omelka – 2. Presl (Macko), 33. Presl (Macko), 56. Krejčíř (Lidmila), 59. Lidmila (Presl), 60. Zrzavý. Rozhodčí: Pfeifer – Perutka. ŽK: Vychodil – Pospiš, Prokeš, Macko. ČK: 57. Macko (Brno).

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – Tomáš Janotka, Michal Galus, Michal Skopalík, Lukáš Kaďorek (C), Jan Šuba, Martin Repček, Tomáš Malenda, Lukáš Vychodil, Jan Omelka, Jakub Hegr.

Vikings Brno: Dominik Kunický (31. Lukáš Zrzavý) – Jakub Kokorský, Radim Trbušek, Lukáš Matyska, Tomáš Zeman, Patrik Lidmila, Tomáš Krejčíř, Tomáš Pospiš (C), Bohumír Doubravský, David Macko, Tomáš Prokeš, David Presl.