„Přiznávám, že mám mrazení v zádech, ale je to takové příjemné mrazení. Podobné, jaké jsem cítil v devadesátých letech, když naši fotbalisté vybíhali na trávník tohoto stadionu k prvoligovým zápasům. To, co se tady tehdy dělo, byla výjimečná událost nejen pro Drnovice, ale celý tento region. Chtěli jsme udělat důstojnou připomínku a přiznávám, že jsem si nepředstavoval, že dáme dohromady tolik fotbalistů. Všem, kteří přijeli patří náš dík. A taky chci ocenit přístup Bobíků, jak pochopili naši myšlenku a stali se významnou součástí těchto oslav,“ zdůraznil Pavel Holub, někdejší mladý sekretář ligového klubu, který spolu s bratry Vítězslavem a Zbyňkem Zbořilovými měli s organizací starostí nejvíc.

PODÍVEJTE SE: Oslavy založení fotbalu v Drnovicích okořenily hvězdy devadesátek

Celá akce ale nebyla jen ligovým výročím. Před touto etapou i po ní se v Drnovicích hrávaly okresní a krajské soutěže. V právě skončeném ročníku si současní fotbaloví reprezentanti obce vybojovali postup z okresního přeboru do I. B třídy a dorostenci z I. třídy do krajského přeboru. Důstojný příspěvek k oslavám a vlastně vyvrcholení téhle novodobé etapy.

„Jsem rád, že tato oslava proběhla a hlavně jak proběhla. Dnes žijeme už patnáct let v amatérských podmínkách a věřte, že nebylo jednoduché navázat na tak vysokou úroveň a slavnou dobu. A stejně těžké bylo udržovat tento stánek, za což musím nejvíc poděkovat obci Drnovice. A samozřejmě všem dobrovolným funkcionářům klubu, hráčům i našim fandům, kteří nám nezištně pomáhají. Náš výbor se rozhodl v tento slavností den vyhodnotit pět z nich. Jistě, zasloužilo by si to mnohem víc lidí, ale hlavně bez této pětky by stadion i klub vůbec nefungovaly, nebo nefungovaly, tak dobře, jak fungují,“ ujistil současný předseda FKD Oldřich Jelínek.

Spolu s dalšími členy výboru pak předali dárky pokladní Emílii Maršálové, ekonomce klubu Martině Maláčové, prvnímu a dlouholetému předsedovi, hráči, trenéru, dobrovolnému „hospodáři“ („Staral se o všechno,“ zdůraznil Jelínek.) Danielu Brtníčkovi, technikovi a zvukaři Jaroslavu Novákovi a Oldřichu Böhmovi, který celou tu dobu udržuje v prvoligové kvalitě trávník.

Srdcař Jan Gottvald slzičky neudržel. Byli to moji kluci, zavzpomínal

Mimořádný zážitek snad na celý život si z tohoto dne odnesli zejména tři z nejmladších fotbalistů klubu. Drnovická starší přípravka vyhrála okresní přebor a jejím klíčovým hráčům k tomu poblahopřál a předal dárek samotný trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý! Nejlepšímu střelci Richardu Vlčkovi, nejužitečnějšímu hráči Dominiku Kollárovi a brankáři Danielu Colemu.

Kouč českého reprezentačního áčka mužů odehrál v dresu Drnovic tři ročníky nejvyšší soutěže. Ke svému velkému překvapení se pak stal hrdinou závěrečného bodu oslav. Třináct fotbalistů věnovalo svůj dres do dražby, jejíž výtěžek 83 200 korun dostanou děti nedávno tragicky zesnulého brankáře Zbrojovky a Vyškova Martina Šustra. Laťku už v prvním „kole“ vysoko nasadilo 6 500 korun na za dres Radka Druláka. I mezi hvězdami tradičně skromně vystupujícího Šilhavého pak jakoby zaskočilo, že za jeho modrou pětku dal fanoušek 14 500 korun!

Nabídka šprýmaře a šoumena, populárního trenéra Petra "Johna" Uličného věnovat do aukce svoji košili v této konkurenci prostě šanci neměla…