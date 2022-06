Čistý čas ovšem podle něj k fotbalu nepatří. „Jak se to počítá teď, už má tradici, a čistý čas se hodí spíš k hokeji. Nechal bych počítat čas, jak se to dělá teď,“ uvažuje devětašedesátiletý blanenský rodák.

Jeho názor sdílí většina oslovených osobností z fotbalového prostředí. „Jsem zastáncem klasického počítání času, navíc si vůbec nedokážu představit, jak by jiný výpočet vypadal. Fotbal neustále něco vymýšlí, ale nejsem si jistý, zda jdou úvahy správným směrem,“ přemítá Jan Šimáček, bývalý hráč Slovácka a Jihlavy, který v současnosti vede jako trenér třetiligové Velké Meziříčí.

Česká reprezentace malého fotbalu zdolala Moldavsko a vede svou skupinu E

S čistým časem nesouhlasí ani kouč divizního Hodonína Pavol Švantner. „Ve fotbale si to nedokážu představit. Je pravda, ze v utkáních, kde o něco jde, se hodně leží a hra se kouskuje, ale to k tomu patří. Myslím, že je to viditelné jen ve vyhrocených zápasech, u ostatních to není hrozné,“ povídá Švantner.

Čistý čas ve fotbale naopak nepovažuje za špatný nápad bývalý český reprezentant a vicemistr světa do dvaceti let Luboš Kalouda. „Pokud by se používal správně, nikdo by se nedohadoval, zda rozhodčí nastavil tak, jak měl, zda něco zkrátil. Když se vhodně použije a bude se rozhodovat směrem k hráčům, bude to správné,“ podotýká Kalouda, jenž v současnosti pracuje jako obchodní a marketingový ředitel lídra krajského přeboru Tatranu Bohunice.

Podobná změna by podle něj mohla napomoci redukci nežádoucího zdržování hry. „To je hrozně špatné, jsem pro jakékoli věci, které pomohou, aby to bylo lepší a míň se zdržovalo. Pro hráče na hřišti je taky špatně, když se nějaká situace řeší strašně dlouho. Vidíme mouchy, které se musejí vychytat, určitě by taky prospělo, aby se zrychlilo rozhodování VAR. Když vznikla taková technologie, která jde s dobou, je potřeba předcházet diskuzím a debatám,“ poznamenává Kalouda.

VÁCLAV PETRŮ

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU