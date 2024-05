Partyzan má Vikingům co vracet. Brno totiž dvakrát Příbram ve čtvrtfinále Superligy malého fotbalu vyřadilo. A po úvodním utkání play-off mají oba celky pořád stejně velkou šanci na postup, Středočeši totiž na brněnském hřišti remizovali 3:3. Odveta se hraje v úterý od osmi hodin večer v Příbrami.

Brněnští Vikingové (ve světlém) v úvodním čtvrtfinále Superligy malého fotbalu remizovali s Partyzanem Příbram 3:3. | Foto: Markéta Křížová

Partyzan jel na jih Moravy aspoň pro bod, na který dosáhl. „Určitě jsme spokojení, jeli jsme tam minimálně za bodem. Chtěli jsme samozřejmě vyhrát, ale věděli jsme, že to bude těžké, protože domácích bude hodně na lavičce, zatímco my jezdíme v osmi. Počítali jsme, že nás budou chtít uběhat. Myslím, že jsme to zvládli i ve velkém tempu, poradili jsme si s tím dobře a pro nás je bod zvenku výborný,“ radoval se příbramský obránce Ondřej Drašnar.

Přestože duel skončil remízou, domácí prostředí v odvetě dává výhodu Příbrami. Brňané však věří v postup. „Myslím, že jsme teď byli celý zápas lepší. Remíza určitě nic neznamená, pojedeme do Příbrami vyhrát a myslím si, že mančaft na to máme. Kluci se vrátili po zranění, uspět můžeme,“ burcoval brněnský útočník Marek Vintr.

Příbram šla v Brně do vedení v jedenácté minutě po brance českého reprezentanta Petra Sirotka, sedm minut před pauzou srovnal Vintr. Ve 44. minutě vrátil hostům vedení vlastním gólem brněnský Petr Slováček, na který odpověděl až v padesáté minutě Dominik Moučka. Hned za minutu pak obrátil skóre druhým zásahem v utkání Vintr.

Zdroj: Youtube

Tři minuty před koncem ovšem zařídil vyrovnání Drašnar. „Dostali jsme dva blbé góly během minuty, tak jsme si řekli, že je jedno, jestli prohrajeme 2:4, nebo zkusíme srovnat na 3:3. Povedlo se nám zaplaťpánbůh dát gól z rohu. Pak už jsme se nikam nehnali, brali jsme bod, bylo by zbytečné na konci dostat z nějaké chyby na 3:4. Klukům jsem řekl, že budeme hrát v klidu zezadu, což jsme udělali a máme bodík,“ těšilo Drašnara.

Brněnské Vikingy vyrovnání ke konci utkání mrzelo. „Podcenili jsme jednu situaci, ze které jsme dostali na 3:3. Díval jsem se na video, že jsme blbě odbránili roh, do tlaku jsme přitom Příbram moc nepustili,“ podotkl Vintr a nabádal, kudy povede cesta k úspěchu v odvetě: „Platit na soupeře budou rychlé kontry, po získání balonu hrát rychle nahoru, dlouho to neobehrávat, ale vyjíždět do rychlých brejků.“

Vintr nezažil zlaté roky brněnského celku, ale užívá si, že začal s malým fotbalem. „Jsem nadšený, hrával jsem futsal, na tréninku mě baví malé hry, jsem rád na balonu, když mohu tvořit, vymýšlet. V malém fotbale se furt něco děje a jsem rád, jak mě kluci vzali do kabiny v brněnském výběru i v BKMK,“ povídal útočník.

Příbram po loňské účasti v Superfinále ovšem nemíní ve čtvrtfinále končit a na Brno chystá strategii. „Asi nebudu říkat co přesně, ale máme kluky, kteří s námi do Brna nejeli kvůli jiným povinnostem, zatímco na domácí zápas s nimi počítáme. Nebudeme na nic čekat, budeme hrát naši hru a vždycky věřím ve vítězství. Máme Brnu co vracet a myslím, že letos by se to konečně mohlo povést,“ uvedl Drašnar.