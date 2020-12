Brno jako jediné ze dvanácti mužstev prošlo podzimní částí celostátní soutěže bez zaváhání, na čele východní skupiny drží po pěti kolech tříbodový náskok před Jihlavou. „Řekli jsme si, že chceme vyhrávat všechno. Chceme být nejlepší, takže musíme vyhrávat všechno,“ prohlásil brněnský útočník Dominik Moučka, který pamatuje poslední prohru s Blanenskem.

Na opačné straně zažil loňskou červnovou výhru David Krška, tehdy si připsal dvě branky a nahrávku, ale taky červenou kartu. Od té doby Blanensku scházel, protože ho na hřiště nepustily klubové povinnosti. „Vždycky si rád zahraji malý fotbal, jelikož mě baví. Proti Brnu to bývá pokaždé dobré, vyhrocené, což k malému fotbalu patří. Vždy je to derbíčko, zápasy jsou vyrovnané, Brno nás neporáží pokaždé,“ popsal Krška.

Brno – Blanensko 7:4 (3:1)

Branky a nahrávky: 23. Doubravský (Pospiš), 29. Prokeš (Levčík), 30. Prokeš (Doubravský), 37. Pospiš (Levčík), 44. Levčík (Prokeš), 57. Moučka (Presl), 59. Klimeš (Dobšíček) – 24. Paděra (Krška), 33. Paděra (Fládr), 48. Krška, 52. Kucharčuk. Rozhodčí: Dolanský – Sýkora. ŽK: Kunický, Presl – Adamec, Krška. Hráno bez diváků.

Brno: Dominik Kunický (Zdeněk Sára) – Čeněk Cenek, Jakub Dobšíček, Bohumír Doubravský, Milan Klimeš, Dominik Moučka, Stanislav Lerch, David Macko, Patrik Levčík, Tomáš Pospiš (C), Tomáš Prokeš, David Presl, Tadeáš Zezula.

Blanensko: Jakub Klimeš – Ondřej Paděra (C), Tomáš Feik, Jan Minx, Filip Adamec, Zdeněk Fládr, Aleš Rus, Petr Matoušek, Pavel Kucharčuk, Radim Muzikant, David Krška.

Po nucené koronavirové pauze si v úvodu utkání hráči hlavně zvykali na míč, první branka padla až ve 23. minutě, když se trefil domácí Bohumír Doubravský. „Pauza byla hodně znát, nohy bohužel neposlouchaly, ale fyzicky jsem se cítil dobře. Chodívám běhat a trénovat s Rosicemi,“ přiblížil Moučka.

Světový šampion do 21 let v malém fotbale si užívá roli novopečeného otce. „Věnuji se samozřejmě doma holkám, ale i tak si najdu hoďku, abych si zaběhal. Potom už tolik času nebude, protože z Rakouska přecházím hrát do Velké Bíteše,“ podotkl.

Blanensko vrátil do hry kdo jiný než kapitán Ondřej Paděra, srovnal po přihrávce Kršky. Po dvou gólech Tomáše Prokeše do přestávky sice Brno odskočilo na rozdíl dvou branek, ale tři minuty po pauze opět Paděra snížil.

Brno nechtělo dopustit drama, ve 37. minutě zvýšil kapitán Tomáš Pospiš a po něm měl hlavu na správném místě Patrik Levčík – 5:2. „Kluci z Brna mají hroznou kvalitu, dvě silné pětky, všichni hrají spolu dlouho, pokaždé víceméně stejná sestava. Vědí, kam si mají nabíhat, většina z nich hrávala futsal, mají to na noze, hrají s gólmanem. Nám, co to hrajeme jako fotbal a ne jako futsal, se to hrozně těžko brání,“ uvedl blanenský tvůrce hry.

Ovšem ve 48. minutě korigoval Krška stav na 5:3 a o čtyři minuty později přiblížil Pavel Kucharčuk Blanensko už na rozdíl jediného gólu. „Sami jsme si to zbytečně zkomplikovali, nechali jsme se vyprovokovat od jeho hráčů a skoro dorovnat. Nepředváděli jsme naši klidnou hru, která nám předtím celou dobu šla,“ poznamenal Moučka.

Právě brněnský útočník však čtyři minuty před koncem uklidnil domácí mužstvo. Výsledek pak parádní ranou pečetil Milan Klimeš. „Měli jsme šance, abychom vyrovnali na 5:5, ale nedali jsme je a během chvilky jsme dostali dva góly. Chtěli jsme dát branku a chytit se, byl to vabank a zápas skončil o tři. Tak to bývá,” hlesl Krška, který by rád ještě oblékl blanenský dres v Superlize malého fotbalu. „Rád si půjdu zahrát, když mě budou chtít a budu mít volno,“ doplnil.