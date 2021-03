Bývalý předseda podle webu iRozhlas.cz pozoruhodně často využíval leteckou taxislužbu. Ve výdajích se objevují účty na devadesát tisíc za výlet na Ligu mistrů do Mnichova, na další dokonce téměř 120 tisíc.

Sto tisíc stál let z Prahy do Brna na „prý“ neodkladnou schůzku v roce 2015, Pelta při ní s představiteli města jednal o výstavbě stadionu. „Platilo se to ze zvláštních zdrojů, FAČR má jednu velkou výhodu, jen ze členských příspěvků má šedesát milionů ročně,“ objasnil Pelta.

Jenže v tom je potíž. Opravdu se příspěvky registrovaných fotbalistů mají používat na takové cesty? Dospělí platí ročně dvě stě korun, děti stovku. „To je absolutní drzost, nehoráznost a okrádání ostatních členů. Handrkujeme se skoro o každou korunu a pak se dělají tyto věci, jako třeba dezinfekce. Jsem hodně rozhořčen,“ zlobil se předseda Tatranu Bohunice z krajského přeboru Lubomír Němec a poukázal i na aktuální kauzu s dezinfekcí šaten kvůli covidu.

Pelta létal i do Ostravy, cest leteckým taxi bylo třicet čtyři, asociace jich platila čtyřiadvacet. Deset spadlo na účet marketingové společnosti STES, dceřinné firmy asociace. „Neznám podrobnosti cest Miroslava Pelty, pokud však měly ryze pracovní charakter, nevidím v dnešní době nic špatného na tom, že k nim předseda FAČR využíval letadlo,“ přidal pohled Petr Čejka, ředitel třetiligového Slovanu Rosice.

CESTY S POLITIKY

Pelta s sebou často bral politiky, například bývalý ministr Karel Březina je vídán na prakticky každém zájezdu českého národního mužstva. Pelta ho podle vyšetřovatelů vzal i na zápas Ligy mistrů do Mnichova v roce 2017. „Vždycky jsem s sebou bral lidi, kteří mají nějakou hodnotu. Nemyslím si, že by to byla nějaká rozmařilost nebo hýření penězi,“ ohradil se.

Jenže bývalý předseda si o cestách rozhodoval sám, nikomu se zpovídat nemusel. A to vyvolává přinejmenším rozpaky. „Ve STES i ve FAČR existují kontrolní orgány, které mají na vše dohlížet a nést spoluzodpovědnost. A jestli měl Miroslav Pelta pravomoc schvalovat si cesty přímo sám, někdo mu tuto pravomoc musel udělit,“ zamyslel se Čejka.

Podle hlasitého kritika poměrů v českém fotbalu Němce ovšem manýry předchozího vedení převzali i současní představitelé asociace. „Berbr se sice funkce vzdal, ale ostatní pokračovali v jeho stopách, krade se o sto šest. Pro normálního smrtelníka je pohled na fotbalového funkcionáře strašný,“ kroutil hlavou člen Řídící komise pro Moravu.

Účast na významných zápasech často dostávají někteří funkcionáři jako odměnu za své služby, i když se nad tím ostatní podivují.

Příklad? Bývalý sekretář a sportovní ředitel brněnské Zbrojovky Radek Bělák. „To jméno mi leží v žaludku. Jezdil s výkonným výborem asociace na zápasy jako VIP, ale nevím z jakého důvodu. Byl to Berbrův poskok, pak i Malíkův, který dělá problémy na Moravě. Strašně by mě zajímalo, kdo to platil,“ přemítal Němec.