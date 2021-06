Podpora Fouska je na jihu Moravy téměř jednomyslná. Deník Rovnost oslovil všech šestnáct delegátů, kteří budou ve čtvrtek v Nymburku o novém vedení svazu rozhodovat, dvanáct z nich uvedlo, že svůj hlas hodí Fouskovi.

Pro Poborského se nevyjádřil žádný z oslovených delegátů a čtyři odmítli odpovědět. Reagovat nechtěli předsedové tří největších klubů v kraji Zbrojovky Brno, Líšně a Blanska. „Volby jsou tajné právě proto, aby byla zajištěna naprostá svoboda při rozhodování,“ vzkázal předseda líšeňských fotbalistů Karel Hladiš.

Ti, kdo v průzkumu odpověděli, unisono vyzdvihovali Fouskovu kompetentnost pro funkci prvního muže českého fotbalu. „Fotbalu se věnuje celý život. Umí jazyky a má taky výborné kontakty,“ poznamenal předseda okresního svazu Vyškov Ondřej Šišma.

Naději k Fouskovi upíná také šéf okresního svazu Břeclav František Stejskal. „Je to velice pracovitý člověk. Jeho prezentace se mi zdála nejlepší ze všech třech původních kandidátů. Svůj hlas jsem mu dal už při předchozích volbách,“ zmínil Stejskal.

Poborského jihomoravští delegáti kritizují za jeho vazby na současné vlivné muže svazu, za nimiž stojí skandály. „On se zeptá, jestli by nám vadili Jan Pauly nebo Libor Kabelka ve vedení. Poborský by tam zkrátka nejradši všechny ponechal. Vždyť už je taky na svazu zaměstnaný sedm let. Jestli chceme fotbal očistit, musíme se od zmíněných jmen odpoutat,“ podotkl Zycháček.

Podobně na Poborského nahlíží i delegát Petr Čejka, ředitel třetiligových Rosic „Pro mě přestal být Poborský vhodný kandidát na předsedu v momentě, kdy nám na společném setkání řekl, že chce nadále spolupracovat s lidmi, jako jsou Pauly, Lego či Kabelka. Těch jmen je mnohem víc. Absolutně nechápu, jak po všech kauzách, které se v minulosti staly, mohou lidé jako Martin Malík, Adolf Šádek či Zdeněk Zlámal opět kandidovat do jakýchkoli funkcí v asociaci. Jsou to lidé bez špetky sebereflexe,“ hromžil Čejka.

Podle Zycháčka je pro zlepšení současného stavu ve fotbalu nutné nejen Fouskovo zvolení, ale také změny na dalších pozicích výkonného výboru. „Za místopředsedu je potřeba zvolit Vladimíra Šmicera a z devadesáti procent obměnit celý výkonný výbor. Samotný Fousek změnu neuskuteční, když se ve výboru udrží lidé, kteří stojí třeba za kauzou dezinfekce a dalšími průšvihy. A kdoví, kolik kostlivců ještě vyleze ze skříně, “ uvedl Zycháček.

Tlak před důležitou volbou nepociťuje. „Znají mě, že já se ovlivnit nenechám. Vím, že tlaky jsou, slyšel jsem, že Pelta se nějakým způsobem snaží očerňovat na Facebooku, ale na mě si nikdo nedovolí tlačit,“ doplnil Zycháček.

