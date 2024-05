I když svého času patřil mezi výrazné tváře české fotbalové scény, możná paradoxně známější a víc na očích je nyní, skoro deset let po konci kariéry. Bývalého brněnského fotbalisty Petra Švancary je plno. Pravidelně se objevuje v televizních pořadech, svou tvář propůjčuje nejrůznějším akcím a reklamám a v posledním roce objíždí republiku také se svou show. O životě po kariéře mu nyní vychází kniha s názvem Já su já, kterou pokřtil v Brně a Praze. „Možná mě zná víc lidí než dřív proto, že svět je díky sociálním sítím a Instagramu rychlejší. Taky hodně pracuju v televizi a určitě mě posunulo, že jsem účinkoval v reality show Survivor," shrnul v rozhovoru pro Deník Rovnost nyní šestačtyřicetiletý bavič.

Petr Švancara pokřtil svou knihu Já su já. | Video: Václav Petrů

Jste spokojený s tím, co po kariéře děláte?

Mám radost, že mám kolem sebe lidi, kteří mi pomáhají k tomu, abych byl šťastný. Od rodiny počínaje, přes kamarády až po lidi, se kterými pracuju. Všechno, co dělám, mě strašně baví. Mám výhodu ve všestrannosti, ať už je to moderování, Tiki Taka, Inkognito. Podílím se na festivalech, různých akcích, moderacích, plesech a maturitních večírcích.

Co vám zabere nejvíc času?

Show Já su já. Strašně mě to baví. Máme za sebou desítky představení a další desítky před sebou. Je hezké, že někde bývá i vyprodáno, v průměru chodí tak tři sta čtyři sta lidí. Třeba v Třebíči ale přišlo pět set lidí, někde máme zase třeba sto padesát. Vážím si ale každého, kdo přijde a snažím se tomu dát veškerou energii. Blížíme se číslu deset tisíc návštěvníků a to je pro mě neskutečné číslo. Že na mě lidi chodili na fotbal, to chápu, ale že teď brázdím divadla a lidi se smějí mým historkám? (smích)

Nenaložil jste si toho moc?

Jezdím z jednoho města do druhého a někdy dojedu v noci domů opravdu hodně unavený. Neskutečně mě ale ta práce s lidmi a jejich zpětná vazba nabíjí. Snažím se všechno dělat hercnou, jak říkáme.

Proč jste právě teď vydal knihu?

Rozhodlo i to, že mám za sebou nějaký další kus života i Survivor. Chytil jsem se v životě možná pro fotbalistu zvláštním. Je to zajímavá knížka a je tam popsáno, jak jsem se dostal k tomu, že nepracuju úplně ve fotbale, ale v tom, čemu se říká šoubyznys, i když já to slovo nemám rád.

Jak se vám kniha líbí? Je psána s brněnským akcentem.

Brněnština kě mně patří, ale tím, jak pracuju hodně v médiích, tak brněnsky mluvím už čím dál hůř (smích). S výslednou podobou knihy jsem spokojený. Trochu jsme řešili titulní stranu, aby byla barevnější a pozitivnější, aby to nebylo už o fotbale, ale o životě, který žiju. Jsem rád, že na můj křest dorazili kmotrové knížky. Vybrat tři čtyři lidi je fakt těžké, ale pro brněnský křest jsem zvolil lidi, které znám ze Survivoru (Josefa Kůrku a Jiřího Hanouska - pozn. red.) kde jsme se víc poznali. S dalším kmotrem Luďkem Zelenkou jsem spjatý už desítky let. Jestli bude knížka úspěšná, uvidíme za dva tři roky.

Máte před sebou v šoubyznysu nějaké další cíle?

Bavilo by mě hodně to, co dělají pánové Šíp nebo Kraus, tedy mít vlastní talk show v televizi. Neříkám, že na to mám, ale hrozně by mě to jednou bavilo, dva tři lidi v pořadu. Musel bych být na ně hodnější, než teď při své show. S pořadem Tiki Taka máme v příštím roce cíl vyprodat O2 arénu. To by byla opravdová bomba naplnit největší halu v zemi mluveným slovem. Ale troufáme si na to, protože už jsme zaplnili O2 Universum. Nechal bych profesní život plynout a zatím neměnil Spíš hodlám být lepší tata a manžel. A jediné, co mě trápí, je Zbrojovka.

