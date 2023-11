Osud končícího trenéra fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého, který po pondělním postupu národního týmu na EURO rezignoval, mrzí známého bývalého brněnského fotbalistu a televizního experta Petra Švancaru. Podle něj by za jiných okolností měl na lavičce české reprezentace po postupu na EURO zůstat. Na uvolněném postu kouče národního týmu vidí jednoho ze třech trenérů z FORTUNA:LIGY.

Fotbalový šoumen a televizní expert Petr Švancara stále hraje fotbal v B třídě za Střelice na Brněnsku. | Foto: Deník/VLP Externista

„Vnitřně mě mrzí, že Jaroslav Šilhavý končí. Na jeho rozhodnutí se asi podepsala kauza fotbalistů v nočním klubu (Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta v sobotu v noci při reprezentačním srazu navštívili noční klub v Olomouci - pozn. red.). Po ní se asi sám v hlavě rozhodl skončit. Kvůli té kauze a atmosféře, která se kolem ní vyrojila, je asi správné, že rezignoval. Jinak ale měl pokračovat. Stály za ním výsledky. Samozřejmě udělal chyby v nominaci nebo střídáních, ale to bude dělat každý trenér. Je to hodně těžká role," podotkl Švancara.

Na pozici hlavního trenéra by měl podle něj přijít jeden z trojice koučů Miroslav Koubek z Plzně, Martin Svědík ze Slovácka nebo Jindřích Trpišovský ze Slavia Praha.

„Pánové Svědík a Trpišovský jsou na první dobrou za mě nejvhodnější adepti, ale nedokážu si představit, že by je do reprezentace pustili z klubu. Do závorky bych asi dal Miroslava Koubka, barda z Plzně a respektovaného stratéga. Tam by ho možná z klubu uvolnili, protože má schopné asistenty Honzu Trousila s Markem Bakošem, kteří by to teoreticky mohli vzít za něj," přemítal šestačtyřicetiletý brněnský rodák.

Podle něj má Koubek všechny předpoklady k práci reprezentačního kouče. „Je trenér, za kterým hráči jdou, umí načíst soupeře a jak ho potkávám ve studiu, fotbalem žije čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Uměl by trefit sestavu a je oblíbený i u médií, což třeba neplatí o některých volných adeptech," poznamenal Švancara.

Volnými trenéry, o kterých se v souvislostí s národním týmem hovořilo, jsou například Vítězslav Lavička a Ivan Hašek. „Oba už figurují v nějakých škatulkách, mají v životopise Spartu a s reprezentací nezažili velké úspěchy (Lavička trénoval mužstvo do 21 let, Hašek A tým - pozn. red.)," podotkl bývalý brněnský fotbalista.

Jaký osud v reprezentaci by podle Švancary měla mít trojice hříšníků Coufal, Brabec a Kuchta, kteří byli vyhozeni z národního týmu před rozhodujícím duelem o postup s Moldavskem kvůli účasti na večírku?

„Určitě musí proběhnout kolečko, kdy se kluci omluví, budou nějakým způsobem potrestáni, zapojí se třeba do nějaké charity nebo jiných interních záležitostí. Záleží taky, jak se zachovají kluby. Je to věc nového trenéra, jak se mu budou hodit a jaký v nich uvidí přínos. V jakékoliv profesi je to o tom, jak se k tomu postaví šéf. Třeba když se novinář ožere a bohužel nenapíše článek, je na šéfovi, jestli ho vyhodí, nebo si vzpomene, že napsal předtím desítky dobrých článků. Každý z nás udělá nějakou chybu a měl by dostat druhou šanci," glosoval Švancara.